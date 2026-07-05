Julián Álvarez atraviesa el Mundial 2026 con la atención puesta en la Selección Argentina, pero en paralelo su familia también empezó a generar curiosidad entre los hinchas. En redes sociales, varias fotos junto a su hermano Agustín llamaron la atención por el enorme parecido físico que existe entre ambos.

El interés surgió a partir de las imágenes que Agustín comparte en Instagram, donde suele mostrarse junto al delantero en distintos momentos familiares. Aunque mantiene un perfil mucho más bajo que el campeón del mundo, sus publicaciones alcanzaron para que muchos seguidores empezaran a marcar las similitudes entre los dos.

Entre los detalles que más se repiten aparecen la forma del rostro, la sonrisa, el color de los ojos y hasta algunas expresiones. Cada vez que posan juntos, los comentarios apuntan al mismo lugar: para muchos fanáticos, Agustín y Julián Álvarez son prácticamente iguales en varias fotos.

El hermano del futbolista vive en Madrid, ciudad en la que también reside el delantero por su carrera en Europa. Esa cercanía les permite compartir parte de la vida cotidiana lejos de Argentina y sostener un vínculo que suele quedar reflejado en reuniones familiares, viajes y momentos ligados al fútbol.

Agustín Álvarez también está relacionado con el deporte. Actualmente juega en el Club Argentino de Madrid, una institución creada por la comunidad argentina en el barrio de Vallecas y que compite en la Sexta División del fútbol español. De esa manera, la pasión por la pelota aparece como otro punto en común entre los hermanos.

La familia Álvarez está integrada además por Rafael, aunque en redes el foco quedó puesto especialmente en el parecido entre Agustín y Julián. Las imágenes donde aparecen juntos generaron una reacción inmediata entre los seguidores, que no solo destacaron la semejanza física, sino también la complicidad que muestran.

Mientras Julián Álvarez sigue concentrado en sus compromisos con la Selección Argentina, el interés por Agustín crece al ritmo de esas fotos compartidas. El parecido entre ambos, sumado a la relación cercana y a la pasión futbolera que los une, convirtió al hermano del delantero en una figura cada vez más comentada entre los hinchas.