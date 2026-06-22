En medio del gran presente de Lamine Yamal en el Mundial 2026, una aparición en la tribuna empezó a llevarse parte de las miradas. Se trata de Inés García, la joven influencer sevillana que es vinculada sentimentalmente con el futbolista español y que volvió a alimentar los rumores con una publicación muy especial.

El detalle que más llamó la atención fue el mensaje que compartió junto a las imágenes desde el estadio. “Vamos, mi amor”, escribió Inés García, una frase breve pero suficiente para reforzar las versiones de romance que desde hace semanas rodean al jugador de la Selección de España.

La presencia de la joven no pasó inadvertida porque Lamine Yamal atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Con apenas 18 años, el delantero se convirtió en una de las figuras más observadas del torneo y cada movimiento fuera de la cancha también despierta curiosidad.

Inés García tiene 21 años, es de Sevilla y se mueve desde hace tiempo en el mundo de las redes sociales. Su contenido está vinculado a la moda, los viajes y el estilo de vida, una combinación que le permitió construir una comunidad propia antes de quedar asociada públicamente al futbolista.

Aunque ninguno de los dos expone demasiados detalles de su intimidad, las apariciones compartidas empezaron a marcar un camino. Según trascendió, el vínculo entre Inés García y Lamine Yamal habría nacido a través de amigos en común y fue creciendo con el paso de los meses.

La primera vez que se los vio juntos fue en mayo de 2026, luego de varios rumores que ya los relacionaban. Desde entonces, cada publicación o gesto público sumó nuevos indicios sobre el presente sentimental del delantero español.

El pasado amoroso de Lamine Yamal también había generado atención mediática, ya que antes fue vinculado con Nicki Nicole, relación que habría terminado en noviembre de 2025. Por eso, la aparición de Inés García durante el Mundial volvió a poner el foco en su vida personal.

Mientras España sigue su camino en la Copa del Mundo, la joven sevillana empezó a ganar protagonismo propio entre los seguidores del futbolista. Entre fotos desde la tribuna, mensajes de apoyo y una frase que no dejó demasiadas dudas, Inés García quedó en el centro de una historia que mezcla fútbol, redes y romance mundialista.