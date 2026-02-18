En cada mercado de pases, el nombre de Nahitan Nández aparece como posible refuerzo para Boca, sin importar las necesidades del equipo. En este caso, fue el volante uruguayo quien habló sobre la posibilidad de regresar al Xeneize y ventiló que mantuvo charlas con Juan Román Riquelme para un posible retorno. El jugador de la selección uruguaya actualmente juega en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita y aseguró haber intercambiado mensajes con el ídolo y actual presidente.

Nández estuvo en Boca entre mediados de 2017 y julio de 2019, cuando fue vendido al Cagliari de Italia. El charrúa no tuvo contacto con Riquelme en el rol de dirigente, ya que el entonces vicepresidente del club asumió a fines de 2019 con Jorge Ameal como mandatario. No obstante, el volante de 30 años fue uno de los que Román ha intentado repatriar y así lo compartió el futbolista en una entrevista con El Observador: "Román me mandó mensaje en su momento y estuvimos en contacto por un tiempo. Él me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta", dijo.

Además, el mediocampista uruguayo contó que, en tono de broma a medias, le sugirió que las puertas de Boca estaban abiertas: "La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje diciéndome si iba a seguir de vacaciones en Arabia o si quería volver a Boca. Es la personalidad que tiene él", expresó Nández. Formado en Peñarol y con un posterior paso por el Xeneize, el charrúa dejó un buen recuerdo en el hincha por su estilo aguerrido y comprometido, más allá de los títulos de Superliga y Supercopa Argentina que tiene vestido de azul y amarillo.

Nández dejó una buena imagen en su paso entre 2017 y 2019.

Tras un paso por Cagliari, donde disputó 165 partidos y se despidió ovacionado, Nández se mudó a Arabia Saudita en mayo de 2024 aceptando una oferta económica muy superior. Desde entonces, ha jugado 56 encuentros, en los que marcó seis goles y dio 10 asistencias. En el camino tuvo de compañero a otro mediocampista con vínculo Xeneize como Ezequiel Fernández, quien partió este año al Bayer Leverkusen.