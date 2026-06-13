En Los Ángeles Stadium, Estados Unidos superó en forma contundente a Paraguay por 4 a 1 en la apertura del Grupo D de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, encuentro que se llevó a cabo con un marco multitudinario de público.

En la etapa inicial el combinado local le saca el máximo provecho a los errores defensivos de la Albirroja de Gustavo Alfarro y se impuso gracias a los goles de Damian Bobadilla en contra y Folarin Balogun, que anotó en dos oportunidades, todos en el primer tiempo. En el complemento por intermedio de Mauricio Magalhaes descontó para el elenco sudamericano y en tiempo de descuento un golazo de Giovanni Reyna, puso el marcador acorde a lo que se vió en el campo de juego

A los 7 minutos de juego, el equipo de Pochettino atacó por el costado izquierdo de su ataque en los pies de su figura Christian Pulisic, quién ingresó al área y tocó para Weston McKennie, quién trató de pasar al centro y Damián Bobadilla se llevó la pelota por delante, dejando sin opciones a una reacción de Orlando Gill para recuperarse, anotando en contra de su valla el primer gol del partido.

El equipo de Pochettino fue siempre mejor que su rival. The Yankees más precisos en el juego, sobre todo cuando la pelota pasó por Pulisic. Mientras que el seleccionado sudamericano está agazapado intentando buscar una contra.

Paraguay sufrió el partido, sobre todo luego del gol. Mientras que los locales tuvieron la pelota y manejaron los hilos del duelo en Los Ángeles.

El equipo de Pochettino tiene más movilidad y está cerca de ampliar el marcador. Y llegó el segundo tanto.

La presión del seleccionado de Pochettino es demasiado para Paraguay. A los 43 minutos, Gill evitó el tercer gol. Dest desbordó para McKennie y tras un centro Tillman remató, pero el arquero paraguayo impidió el tanto.

Cuando se jugaban cuatro minutos de adicional, el delantero local Balogun marcó su doblete de una manera espectacular para el 3 a 0 del local ante Paraguay.

Y así se fueron al descanso, con la sensación que los guaraníes la "sacaron barata". Hubo un solo equipo en la cancha, los de Mauricio Pochettino, para alzarse con una victoria, que no admitió discusión.

En el inicio del complemento, una de las figuras de la cancha en el local, Pulisic no salió a jugar el segundo tiempo. No se conoció información si fue una variante táctica o por lesión.

Paraguay intentó reaccionar en el arranque del segundo tiempo. Almirón encaminó el ataque, mientras que el ex Inter de Miami Diego Gómez intentó un remate que se fue desviado.

A los cinco minutos, se aplicó una de las nuevas reglas: "mystic identi" y Almirón fue amonestado. El árbitro Danny Makkelie le mostró la tarjeta al Ream, pero luego de la revisión observó que el paraguayo se arrojó. De esa manera cambió la decisión y terminó amonestando al delantero guaraní.

A los 20 minutos, Enciso encaró por la izquierda, fue bloqueado al intentar su remate y en el rebote Diego Gómez probó desde afuera aunque la pelota se fue lejos del arco rival, y no pudo lograr el descuento. Que si llegó a los 30 minutios del complemento, Almirón la peleó luego de un pelotazo largo Gill, le quedó a Enciso y habiilitó a Mauricio que marcpo para la Albirroja con un remate cruzado.

En la jugada posterior, el zaguero central del Palmeiras, Gustavo Gómez se equivicó en la salida y cuando Tillman quedó cómodo para el gol, definió a las manos de Gill.

El conjunto local armó un tremendo golazo en el séptimo En una jugada en la que la tocaron varios de lado a lado, Giovanni Reyna le dio de tres dedos para esquinarla y poner el 4 a 1.

El seleccionado del argentino Pochettino dominó de principió a fin y cerró una gran actuación con un 4 a 1 letal ante la Albirroja. Ante una decepción del elenco paraguayo, que sin lugar a dudas jugó el peor partido de la era de Gustavo Alfaro.

La previa

El seleccionado guaraní vuelve a la gran cita luego de 16 años de ausencia de la mano del técnico argentino Gustavo Alfaro y de esta manera se inaugura la última sede mundialista 2026. La ciudad del show recibe el estreno de su Selección, que no jugó eliminatorias por ser anfitrión, y que llega con resultados que ponen en duda su buen funcionamiento, pese a tener buenos indiviudalidades.

Previo al choque, que tendrá el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, el combinado que dirige Mauricio Pochettino jugó dos amistosos con derrotas contra Senegal 3-2, y Alemania 2-1.

“Paraguay no solo es un equipo competitivo y agresivo, sino que también tiene calidad y cuenta con un gran entrenador como Gustavo Alfaro, que está haciendo un trabajo excelente” expresó Pochettino en la previa.

Alfaro vs Pochettino, duelo de DT argentinos en el inico del mundial

En frente estará el seleccionado de guaraní, quien se revolucionó con la llegada de Alfaro, lo convirtió en un equipo sólido y cerró las eliminatorias con un invicto de 9 partidos. Quedó 6ta en Conmebol y jugó un único amistoso previo, con goleada 4-0 ante Nicaragua.

"Estamos preparados para luchar y ofrecer el corazón. Estamos preparados para dejar la piel, para honrar la memoria “dijo Alfaro.

El Grupo D tendrá su cierre en la primera rueda el domingo desde las 13hs, cuando Australia se enfrente a Turquía.