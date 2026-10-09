El gris fue el punto en común entre Valentina Guardiola y Pep Guardiola en la primera fila del desfile de Victoria Beckham. La hija menor del entrenador acompañó a su papá durante la Semana de la Moda de París, en una aparición que permitió conocer más de su estilo.

Su cercanía con ese universo tiene un antecedente familiar. Cristina Serra, su madre, está al frente de Serra Claret junto a su hermana Judith. La firma de moda es gestionada por la familia en Barcelona. Valentina es la menor de los hijos de Serra y de Pep Guardiola.

La hija de Pep Guardiola se robó las miradas en París.

Para asistir a la presentación de la colección primavera-verano 2027, eligió un suéter gris de cuello alto, confeccionado en punto de canalé y ajustado al cuerpo. Lo combinó con una falda larga asimétrica del mismo tono. El tejido acanalado aportó textura al suéter y la asimetría de la falda rompió la uniformidad de las líneas. Ambos recursos dieron variedad a una combinación resuelta dentro de la misma gama de grises.

Los accesorios introdujeron el contraste: llevó zapatos blancos de tacón y punta afilada, además de un clutch bordó. El calzado se recortó frente al gris de las prendas, mientras que el bolso sumó un tono más profundo. Así, la propuesta reunió una base uniforme con dos detalles que cambiaron la paleta.

La hija de Pep Guardiola se robó las miradas en París.

La joven alcanzó la mayoría de edad meses antes de esta aparición. Hasta entonces, había mantenido una presencia pública discreta. Las fotos de París permitieron verla en un contexto diferente: entre los asistentes a una presentación de moda internacional, compartiendo la primera fila con su padre.

El parecido físico con su hermana mayor, María, dio lugar a confusiones sobre la identidad de Valentina Guardiola. María tiene un recorrido vinculado a la moda: estudió en Londres y trabajó para firmas como Victoria Beckham y Helmut Lang. También comparte sus looks y momentos de su vida cotidiana en las redes sociales.

La hija de Pep Guardiola se robó las miradas en París.

La aparición conocida de Valentina Guardiola fue como asistente, junto a Pep Guardiola; el material disponible no indica que haya desfilado ni debutado profesionalmente como modelo. Las fotos sí documentan una de sus primeras presencias públicas en el circuito de la moda. Ese acercamiento ocurre en un ámbito que su madre y su hermana conocen desde sus propias actividades.