Nicolás Tagliafico contó cómo imagina el futuro con Caro Calvagni y abrió la posibilidad de formar una familia. Ese proyecto lo llevó a hablar de las decisiones que podrían cambiar su carrera, pero también de una intimidad que suele quedar detrás de su vida como futbolista: los desafíos de sostener el matrimonio lejos de sus seres queridos.

Caro Calvagni ya había explicado que, entre los 20 y los 30, tener hijos no era su prioridad. “Quizás los hijos en un momento no eran mi prioridad número 1, ponele de mis 20 a los 30. Siento que hice muchas cosas, como que le di prioridad a mi proyecto, a viajar, a disfrutar con mi pareja. Y ahora de mis 30 en adelante es otra etapa de mi vida que estoy preparada para quizás ser madre”.

Con su contrato en el Olympique de Lyon vigente hasta junio de 2027, Nicolás Tagliafico dejó abierta la opción de regresar al país: “Se me termina el contrato (en Olympique de Lyon, Francia) en junio de 2027 y no tengo hijos, pero si tengo hijos y quiero estar cerca de la familia, capaz volvemos a Argentina. No lo sé, puede ser que sí. Hoy dejo la puerta abierta, pero va a depender mucho de los proyectos que haya acá en Argentina, en qué club y cómo funcione todo la verdad”. La decisión también dependerá de las propuestas deportivas que encuentre.

El futuro familiar aparece mientras ambos buscan desarrollarse individualmente. Para el defensor, fue importante acompañar a Caro Calvagni en su proyecto como empresaria, porque quedar identificada únicamente como la esposa de un futbolista tenía un costo personal: “Tengo esa relación que parece de amigos, ese compañerismo donde también tenemos nuestros enojos y peleas normales, pero que nos hacen bien. Somos sinceros los dos, tratamos de ayudarnos mutuamente y sentí que ella también quería tener esa parte importante de proyectar algo, buscar su camino. Para ella fue muy importante tener ese enfoque porque no es fácil ser ‘mujer de jugador de fútbol’. Psicológicamente es muy duro. Necesitan ser parte y tuvimos la oportunidad de que ella se enfoque en algo que le gusta y yo la acompañe desde mi lado también. Nos ayudamos en ese sentido”.

Ese apoyo también forma parte de la convivencia. El jugador describió una relación de compañerismo, con sinceridad y discusiones que considera normales, en la que procuran ayudarse: “Nos hace bien el orgullo que siente uno por el otro cuando le va bien. Ese que tiene ella por mí también lo veo reflejado en mí cuando hace sus pop up y vende todo. Me ve a mí lo orgulloso que estoy del trabajo que está haciendo. Es muy positivo para los dos, siento que es algo sano que nos ayuda en todo. Nuestra vida social en Francia es muy poca y nos tenemos nosotros. Nos empujamos cuando las cosas van mal y nos hacemos un poco de psicólogos. No es nada fingido, somos así, nos conocimos así. A pesar de que hoy tengamos una vida mucho más pública, por así decirlo. Siempre quisimos tener esa naturalidad y no la queremos cambiar”. La escasez de vínculos sociales vuelve especialmente importante esa cercanía.

Las críticas en redes suman otra dificultad a esa exposición. Nicolás Tagliafico reconoció que un mensaje negativo puede pesar más que muchos positivos y señaló que Caro Calvagni lo vive de manera particular: “Quizás hay un comentario malo entre veinte y te quedás con ese. Caro también, para las mujeres es mucho más difícil. En mi caso, lo fui aceptando y me fui dando cuenta que son opiniones y las opiniones no son la verdad. Cada uno puede decir lo que quiera, pero todo depende de lo que uno sienta adentro”. Él, por su parte, contó que aprendió a aceptar esas opiniones sin tomarlas como verdades.

Los logros de Calvagni también tienen su lugar en esa dinámica. Cuando ella organiza sus pop up y vende todo, el futbolista siente un orgullo que compara con el que recibe por sus triunfos deportivos. Acompañar ese crecimiento les permite compartir alegrías que también nacen del trabajo de ella.