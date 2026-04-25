Patricio Albecete, ex jugador de Los Pumas a comienzos del Siglo XXI, fue denunciado judicialmente por su ex pareja Pamela Pombo por violencia de género. La mujer aportó como prueba un video filmado dentro del propio domicilio de la familia.

Según el relato de la víctima y su abogada defensora, el reconocido ex segunda línea del seleccionado argentino protagonizó varios episodios similares, incluso más violentos, durante los últimos años.

Pamela Pombo y Patricio Albecete estuvieron casados un año.

Pombo expresó que la presencia de cámaras dentro de la casa eran una práctica habitual, pero que el denunciado se encargó de borrar pruebas en el último tiempo.

Siempre según el relato de la mujer, Albecete justificaba su accionar en presuntos ataques de ira que padecía. Las discusiones se iniciaban por reclamos de infidelidad y terminaban en escalofriantes palizas que varias veces dejaron a la reconocida ex vedette y actual entrenadora personal al borde de la muerte.

Al margen de la violencia física, el ex rugbier también sometió a su pareja económicamente durante un largo período. Los últimos meses convivieron, pero sentimentalmente separados, hecho que Pombo describió como “una tortura”.

“Hace siete meses que estoy en alerta, que no duermo, que no como bien. Escaló mucho. Yo pensé que me moría”, dijo la esposa de Albacete en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP) que conduce Yanina Latorre.

Patricio Albecete defendió la camiseta de Los Pumas entre el 2003 y el 2013.

La carrera deportiva de Patricio Albacete

Albecete fue un destacadísimo deportista que jugó 57 partidos con la camiseta de Los Pumas. Fue parte fundamental del plantel argentino que se quedó con el tercer puesto en el Mundial de 2007.

Profesionalmente tuvo una destacada trayectoria como en el rugby de Francia, primero en Touluse, donde fue capitán, luego en Racing 92 de París. La noticia de su violencia de género trascendió rápidamente también en el país europeo.

En Argentina surgió del Club Belgrano y su alejamiento de Los Pumas no estuvo exento de polémicas ya que protagonizó un marcado distanciamiento con el reconocido Agustín Pichot, el cual nunca hizo referencia a las causas reales de esa rota reación.

Restricción de acercamiento y exclusión del hogar

Rápidamente, la Justicia dictaminó una medida cautelar con exclusión del hogar y restricción de acercamiento para el ex deportista con Pombo.

El denunciado no se ha expresado públicamente al respecto todavía, pero ante la contundencia de las imágenes sólo se limitó a recibir el señalamiento, la denuncia y deberá afrontar consecuencias.

