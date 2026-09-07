En busca de un logro inédito para su carrera, Francisco Cerúndolo se mide ante Alexander Blockx por los octavos de final de US Open 2026. El argentino de 28 años, que estará presente en el Ruca Che representando a Argentina ante Turquía en la Copa Davis, es el único tenista nacional que queda en pie y pretende alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Por ahora, está parcial abajo ante el belga.

En un primer set muy flojo, Cerúndolo arranco siendo quebrado en cero, y aunque se redimió con una ruptura de la misma manera ante un Blockx que arrancó errático con el saque, el porteño no supo aprovechar las dificultades del belga (tres doble faltas en su siguiente turno y un pedido de asistencia médica) dejando pasar dos chances de quiebre para ponerse arriba. En contrapartida, un nuevo juego flojo desde el servicio le costó a Fran otro break en contra que dolió más aún porque volvió a generar cuatro chances para empatarlo y las desaprovechó. Ya con la ventaja, el europeo consiguió quebrar de nuevo para cerrar 6-3 el parcial.

Así llega Cerúndolo

En un camino no exento de dificultades, Fran viene de dejar en el camino nada menos que Taylor Fritz en cinco sets luego de remontar una desventaja de dos parciales. El argentino mejor rankeado de la ATP venía de eliminar en segunda ronda al alemán Jan-Lennard Struff en otra trabajada victoria en cinco capítulos, mientras que su camino en el US Open comenzó con un triunfo en sets corridos ante el austríaco Filip Misolic. De esta manera, Cerúndolo ya marcó su mejor actuación en este Grand Slam, ya que previamente nunca había pasado la segunda ronda.

Ahora, va por su marca más alta en torneos grandes, donde sí llegó a octavos en el Australian Open de este año, así como en Roland Garros 2023 y 2024, pero nunca atravesó esa barrera. Su próximo rival será el belga Blockx, quien viene de derrotar a otro favorito de importancia como Flavio Cobolli (5° preclasificado) por 6-7 (4), 6-3, 6-0 y 6-3. El historial entre ambos consta de un solo partido, donde el europeo se hizo con la victoria en el Masters 1000 de Madrid de esta temporada, por 7-6 (8) y 6-2. El vencedor irá ante el ganador del duelo entre Karen Kachanov y Learner Tien.