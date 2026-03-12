De cara al segundo fin de semana de competencia, Franco Colapinto ya está en Shanghai para afrontar el primer día de actividad del Gran Premio de China, que tendrá la primera carrera sprint del año además de la principal. El piloto argentino de Alpine se mostró ilusionado de cara a la segunda fecha de Fórmula 1 y buscará con el objetivo de mejorar lo hecho en Australia.

De cara a esta nueva fecha en el campeonato, Colapinto se mostró entusiasmado: "Tenemos una nueva oportunidad y tenemos que aprovecharla. Es un circuito muy técnico, con curvas largas y muchas velocidades diferentes, es bastante difícil”, subrayó. Recordemos que será la primera experiencia en Shanghai para el piloto argentino, ya que a esa altura de sus dos temporadas previas en Fórmula 1 estaba como piloto de reserva.

Siempre cordial con los fans, Colapinto salió al paddock y ya se prepara para su debut absoluto en el GP de China (Foto: AFP)

El argentino también se refirió a su destacada maniobra en la largada del GP de Australia, que evitó un grave choque con el neozelandés Liam Lawson de Racing Bulls, a quien se le quedó el monoplaza en la largada: “Tuve suerte de reaccionar muy rápido. No es algo para lo que te prepares, te sale de forma natural”, explicó.

Colapinto había llegado con muy buenas expectativas al primer Gran Premio de la temporada, principalmente por la gran pretemporada que tuvo con buenos resultados en España y Bahréin. Pese a la expectativa, el pilarense no tuvo la mejor actuación en Oceanía y, marcado por una sanción que lo obligó a un stop and go, tuvo que conformarse con el 14° puesto mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, finalizó 10° y sumó un punto.

Los otros circuitos que le faltan por conocer al pilarense de 22 años son los de Japón, Bahréin, Arabia Saudita y Miami. Si bien se espera que este 2026 pueda realizar la temporada completa con Alpine, todavía no está confirmado que Bahréin y Arabia Saudita vayan a disputarse por la guerra en Medio Oriente.