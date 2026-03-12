Se viene un nuevo capítulo en la temporada de la Fórmula 1 y todas las miradas argentinas vuelven a posarse en Franco Colapinto. El joven piloto afrontará este fin de semana el Gran Premio de China con el objetivo de dejar atrás el complicado arranque que tuvo en la primera fecha del campeonato.

La acción se trasladará al tradicional Circuito Internacional de Shanghái, donde el piloto de Alpine F1 Team buscará mejorar su rendimiento y empezar a sumar puntos importantes en el campeonato.

El inicio de la temporada no fue el esperado para el argentino en el Gran Premio de Australia. Allí finalizó en el puesto 14 luego de un fin de semana complicado que incluyó una maniobra al límite para evitar un choque con Liam Lawson y una penalización que terminó condicionando su carrera.

Ahora, en China, Colapinto tendrá una nueva oportunidad para mostrar su potencial y cambiar la imagen en una pista que suele ofrecer carreras intensas. Además, el formato sprint del fin de semana le da más chances de sumar puntos en juego.

En la pelea por el campeonato, el líder tras la primera carrera es el británico George Russell con Mercedes, luego de imponerse en Australia por delante de su compañero de equipo Kimi Antonelli. Detrás se ubicaron los pilotos de Scuderia Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Para Colapinto, el desafío principal estará en mejorar su rendimiento en clasificación, uno de los puntos que todavía busca ajustar en su adaptación a la máxima categoría.

Cronograma del Gran Premio de China

Viernes

Práctica libre: 00:30

Clasificación para la sprint: 4:30

Sábado

Carrera sprint: 00:00

Clasificación: 4:00

Domingo

Carrera principal: 4:00

Así, con el rugido de los motores listo para volver a escucharse en Shanghái, el piloto argentino intentará escribir un nuevo capítulo en su camino dentro de la Fórmula 1. Una revancha que ya empezó a palpitarse.