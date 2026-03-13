Franco Colapinto vivió una sesión inicial complicada en el único ensayo libre del Gran Premio de China, segunda fecha del calendario de Fórmula 1, en la pista de Shanghái, donde nunca había competido antes.

Al poco tiempo de comenzar la tanda, el piloto argentino protagonizó un aparatoso trompo con su Alpine, provocado por una inusual pérdida de adherencia en el tren trasero durante la regeneración de energía, un fenómeno que también afectó a otros pilotos como Lewis Hamilton y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

A pesar del incidente, Colapinto pudo reincorporarse a la pista y continuar con la sesión, que tuvo gran relevancia por el estreno de un reglamento técnico que afecta las unidades de potencia y la estrategia en las seis carreras sprint programadas para la temporada.

Los desafíos para el argentino

El desafío para Colapinto fue aún mayor debido a que la correlación entre el simulador y la realidad es menos fiable en esta nueva era de la Fórmula 1. Por eso, se enfocó en acumular vueltas con neumáticos blandos junto a su compañero Pierre Gasly, para luego realizar simulaciones de carrera con el tanque lleno.

Durante la simulación de seis vueltas, Colapinto perdió tiempo frente a Gasly en las primeras cuatro, con una diferencia que se redujo de un segundo a dos décimas, y en las dos vueltas finales logró ser más rápido que su compañero por dos y una décimas respectivamente.

En el tramo final, el Alpine de Colapinto sufrió un problema en la unidad de potencia Mercedes, quedándose detenido en plena calle de boxes, aunque el motor pudo reiniciarse y permitió al piloto retomar la actividad.

Al cierre de la sesión, ambos pilotos utilizaron neumáticos blandos para marcar sus mejores tiempos: Gasly registró 1m34s676, ubicándose décimo, mientras que Colapinto firmó 1m34s947 y quedó en el puesto 15º.

El desempeño de Alpine en Shanghái mostró una mejora respecto a Australia, especialmente en zonas lentas, y los tiempos indicaron que el equipo puede pelear en la zona media de la parrilla junto a Haas, Audi y Racing Bulls, con diferencias muy ajustadas entre los pilotos.

La próxima prueba para Colapinto y Alpine será la clasificación para la carrera sprint del sábado, donde deberán confirmar su progreso y competitividad en este circuito.