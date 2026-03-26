¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 26 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Fórmula 1

Suzuka se prepara para rugir: Franco Colapinto vuelve a pista tras su mejor carrera

La Fórmula 1 regresa tras el parate y todas las miradas argentinas apuntan a Franco Colapinto, que viene de sumar su primer punto y buscará seguir creciendo en la máxima categoría.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 14:11
PUBLICIDAD
Franco Colapinto debuta en Suzuka y apunta a seguir sumando puntos en la Fórmula 1.

La espera terminó y el rugido de los motores vuelve a sentirse. La Fórmula 1 retoma la acción este fin de semana con el Gran Premio de Japón, una de las citas más emblemáticas del calendario, que se disputará en el histórico circuito de Suzuka.

La fecha marcará la antesala del receso de abril y aparece como una oportunidad clave para que los equipos afiancen su rendimiento. En ese contexto, la atención en Argentina estará puesta en Franco Colapinto, quien viene de firmar su mejor actuación en la categoría al terminar décimo en la última carrera y sumar su primer punto con Alpine.

El piloto de Pilar afrontará su primera carrera en Suzuka, un trazado técnico y desafiante que exige precisión y ritmo. Será una prueba importante para medir su evolución dentro de la categoría y consolidar las buenas sensaciones que dejó en sus últimas presentaciones.

En la pelea por los primeros puestos, Mercedes y Ferrari aparecen como los grandes protagonistas del inicio de temporada, en una lucha que promete mantenerse en territorio japonés. Mientras tanto, Colapinto buscará meterse nuevamente en zona de puntos y seguir sumando experiencia en la elite del automovilismo mundial.

Cronograma del Gran Premio de Japón (hora argentina):

Jueves 26 de marzo
Práctica libre 1: 23:30 a 0:30

Viernes 27 de marzo
Práctica libre 2: 3:00 a 4:00
Práctica libre 3: 23:30 a 0:30

Sábado 28 de marzo
Clasificación: 3:00 a 4:00

Domingo 29 de marzo
Carrera: 2:00

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD