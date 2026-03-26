La espera terminó y el rugido de los motores vuelve a sentirse. La Fórmula 1 retoma la acción este fin de semana con el Gran Premio de Japón, una de las citas más emblemáticas del calendario, que se disputará en el histórico circuito de Suzuka.

La fecha marcará la antesala del receso de abril y aparece como una oportunidad clave para que los equipos afiancen su rendimiento. En ese contexto, la atención en Argentina estará puesta en Franco Colapinto, quien viene de firmar su mejor actuación en la categoría al terminar décimo en la última carrera y sumar su primer punto con Alpine.

El piloto de Pilar afrontará su primera carrera en Suzuka, un trazado técnico y desafiante que exige precisión y ritmo. Será una prueba importante para medir su evolución dentro de la categoría y consolidar las buenas sensaciones que dejó en sus últimas presentaciones.

En la pelea por los primeros puestos, Mercedes y Ferrari aparecen como los grandes protagonistas del inicio de temporada, en una lucha que promete mantenerse en territorio japonés. Mientras tanto, Colapinto buscará meterse nuevamente en zona de puntos y seguir sumando experiencia en la elite del automovilismo mundial.

Cronograma del Gran Premio de Japón (hora argentina):

Jueves 26 de marzo

Práctica libre 1: 23:30 a 0:30

Viernes 27 de marzo

Práctica libre 2: 3:00 a 4:00

Práctica libre 3: 23:30 a 0:30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 3:00 a 4:00

Domingo 29 de marzo

Carrera: 2:00