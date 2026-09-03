Franco Colapinto habló con los medios del mundo y espera los ensayos en Monza

Franco Colapinto vuelve a la acción oficial de la Fórmula 1 a partir de este viernes en el circuito de Monza, conocido como el Templo de la Velocidad, sede de la 13ª fecha del campeonato 2026 que para la Argentina no será codificada, aunque la transmisión podrá seguirse en un canal de cable.

Instalado en la ciudad de Milán desde los primeros días de la semana, el piloto argentino completó este jueves todas las tareas promociones con Alpine, para quedar concentrado exclusivamente en lo deportivo a partir de este viernes. La primera salida en las prácticas libres está prevista para las 10.30 y habrá otra por la tarde, desde las 14 de la Argentina.

Mate y termo en mano, Franco Colapinto se instaló en el Paddok de Monza en medio de un clima distendido y teniendo contacto con los medios del mundo.

Como siempre ocurre, el primer rival para el nacido en Pilar será su propio compañero, Piere Gasly, que viene de marcarle diferencias en Países Bajos, donde el francés terminó 10° con el pack de nuevas actualizaciones sobre su auto, algo que no tuvo el del sudamericano y fue relegado a la posición número 14.

Esta vez, el auto con el número 43 estará en igualdad de condiciones tecnológicas y es por eso que la vara se eleva en la comparativa con el europeo. Además, Monza siempre es lindo recuerdo para él ya que fue en esta misma cinta donde inició su historia en la máxima categoría, después de recibir la invitación del equipo Williams en el 2024.

Últimas dos, sin puntos

Colapinto llega de dos fechas sin sumar puntos en Hungría y Países Bajos, pero con la tranquilidad que la escudería ya lo confirmó como piloto titular para la temporada 2027.

Volver a la puntación resultaría clave en esta cita en Italia para el representante nacional, donde se dio el gusto de visitar el predio de Inter y de compartir un lindo momento con el capitán del equipo, Lautaro Martínez.

Respecto al Campeonato de pilotos, la ventaja es amplia a favor del local, Kimi Antonelli que le lleva 59 unidades de ventaja al británico George Russell, quien también corre para Mercedes Benz. Para la Argentina lo televisa Fox Sports sin codificar, mientras que la señal de ESPN sí lo hará para abonados exclusivos.