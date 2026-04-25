Buenos Aires se prepara para vivir un evento único: el piloto argentino Franco Colapinto realizará este domingo una exhibición con un monoplaza de Alpine F1 Team, en lo que será su primera presentación en el país con la escudería francesa.

El circuito callejero estará trazado sobre la Avenida del Libertador y Sarmiento, donde se espera una convocatoria masiva. Según estimaciones, cerca de 500 mil personas podrían acercarse para presenciar el espectáculo.

Desde el miércoles comenzaron los trabajos de montaje en la zona, con cortes de tránsito en las inmediaciones de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Allí se instalaron tribunas, vallados, una Fan Zone y sectores de hospitalidad.

El evento tendrá una duración total de seis horas, con cortes programados entre las 8.45 y las 17. El público podrá ingresar a los distintos sectores desde las 8.30.

El mapa del recorrido, con los diferentes sectores

Tres salidas a pista y un cierre especial

La jornada contará con tres presentaciones en pista. La primera será a las 12.45, cuando Colapinto manejará el Lotus E20 de 2012. Luego, a las 14.30, se subirá al histórico “Flecha de Plata”, el Mercedes que supo conducir Juan Manuel Fangio.

La tercera salida está prevista para las 15.15, mientras que el cierre será a las 16, con el piloto recorriendo el circuito en un colectivo descapotable para saludar al público.

Buenos Aires se prepara para la gran exhibición de Franco Colapino

Accesos gratuitos y pantallas

Los fanáticos podrán ubicarse de manera gratuita en dos puntos principales: la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia, junto al Jardín Japonés. Además, habrá pantallas gigantes distribuidas en sectores estratégicos como Libertador y Casares, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), y Bullrich y Cerviño, entre otros.

Buenos Aires se prepara para la gran exhibición de Franco Colapino

La expectativa del piloto

“Lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas”, expresó Colapinto en la previa. Y agregó: “Tener la chance de que gente a la que le gusta o no el automovilismo pueda acercarse para conocerme es algo difícil de lograr”.

La exhibición se dará en un parate inusual de la Fórmula 1 durante abril, tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La actividad oficial se reanudará el 3 de mayo en Miami.