El bonaerense Franco Colapinto protagonizó una buena clasificación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, correspondiente a la 21ª fecha del calendario 2026. El piloto argentino de Alpine consiguió avanzar a la Q3 y finalizó décimo con un registro de 1 minuto 35 segundos 314 milésimas, aunque largará noveno en la carrera del domingo debido a la penalización de Oscar Piastri. Su compañero, el francés Pierre Gasly, partirá desde la octava posición.

El argentino llegó a la clasificación con buenas sensaciones tras una destacada actuación en la tercera y última práctica libre, en la que había finalizado quinto con un tiempo de 1 minuto 35 segundos 198 milésimas, luego de completar 30 vueltas al circuito callejero estadounidense.

El comienzo de la clasificación no fue sencillo para Colapinto. Las bajas temperaturas del asfalto complicaron el calentamiento de los neumáticos y el representante de Alpine tuvo que esforzarse para superar el primer corte. Finalmente, con un registro de 1 minuto 35 segundos 930 milésimas, terminó 15º en la Q1 y consiguió avanzar a la siguiente instancia.

En la Q2, el oriundo de Pilar comenzó con un buen ritmo, aunque las mejoras de sus rivales lo dejaron momentáneamente fuera de los puestos de clasificación. Cuando todo parecía complicarse, Colapinto respondió bajo presión y marcó una vuelta de 1m34s982 en su último intento, que le permitió ubicarse séptimo y asegurar su participación en la Q3.

Gasly también mostró un gran rendimiento y consiguió el segundo mejor registro de esa instancia, mientras que la gran sorpresa fue la eliminación de los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes finalizaron 11º y 12º, respectivamente.

Colapinto terminó décimo y Antonelli fue el más rápido

En la última instancia de la clasificación, los dos pilotos de Alpine fueron los primeros en registrar tiempos. Sin embargo, no lograron repetir el rendimiento exhibido en la Q2 y terminaron ocupando las últimas dos posiciones del grupo de los diez mejores.

Colapinto cerró su participación con un registro de 1m35s314, mientras que Gasly consiguió un tiempo de 1m35s105, apenas 209 milésimas más rápido que el argentino.

Por su parte, Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido de la clasificación tras marcar una vuelta de 1m33s893 con su Mercedes. El italiano fue escoltado por Max Verstappen y George Russell, mientras que Lando Norris e Isack Hadjar completaron los cinco primeros lugares.

Las penalizaciones favorecieron a Alpine

Pese a finalizar décimo y noveno en la clasificación, respectivamente, Colapinto y Gasly ganarán una posición en la grilla de partida debido a la penalización de diez lugares que deberá cumplir Oscar Piastri, quien había conseguido el séptimo mejor tiempo.

De esta manera, el argentino largará noveno y el francés octavo, en una buena oportunidad para que Alpine consiga sumar puntos con sus dos monoplazas en el trazado estadounidense.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

La actividad del Gran Premio de Las Vegas culminará con la carrera, que se disputará este domingo 22 de noviembre desde la 1 de la madrugada, hora argentina, y podrá seguirse en vivo por ESPN y Fox Sports.

Desde el noveno lugar de la grilla, Colapinto buscará aprovechar su buena clasificación para pelear por los puntos en la antepenúltima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Tercera sesión de entrenamientos libres

El nativo de Pilar, Franco Colapinto cerró con buenas sensaciones la tercera y última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. A diferencia de las dos prácticas del viernes, la actividad se desarrolló con mejores condiciones y sobre pista seca, escenario que permitió al argentino avanzar en la preparación del Alpine A526 para la clasificación y la carrera.

El piloto completó 30 vueltas al circuito de 6.201 metros y consiguió su mejor registro en 1 minuto 35 segundos 198 milésimas, tiempo que le permitió finalizar la sesión en el quinto puesto.

Colapinto comenzó la tanda utilizando neumáticos de compuesto medio. Con ellos realizó una docena de giros y fue evolucionando progresivamente mientras trabajaba principalmente en el equilibrio del auto con una mayor carga de combustible.

En esa primera parte de la sesión, su mejor referencia fue de 1 minuto 38 segundos 127 milésimas, en una etapa enfocada especialmente en la puesta a punto pensando en el ritmo de carrera.

Luego de una parada en boxes, el equipo analizó los datos obtenidos y realizó ajustes en el set-up con vistas a la clasificación. El argentino regresó a pista con neumáticos blandos y comenzó una nueva serie de vueltas, en la que también trabajó sobre la gestión de energía.

Más tarde colocó otro juego de neumáticos blandos y consiguió bajar definitivamente su tiempo hasta 1 minuto 35 segundos 198 milésimas, registro con el que completó una positiva última práctica. Las referencias obtenidas durante la sesión dejaron señales de una prestación estable del chasis y una buena adaptación del motor Mercedes a las características del trazado de Las Vegas.

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas

Sábado 21 de noviembre, 1.00: clasificación.

Domingo 22 de noviembre, 1.00: carrera.

Todos los horarios corresponden a la Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Fox Sports.

La Previa

Franco Colapinto tendrá una jornada decisiva este viernes en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde afrontará la última práctica libre antes de disputar la clasificación, programada para la madrugada del sábado en Argentina.

El piloto de Alpine llega a esta instancia después de finalizar noveno en la segunda sesión de entrenamientos, con un registro de 1 minuto 49 segundos 229 milésimas, en una jornada marcada por la lluvia y las complicaciones de adherencia en el circuito callejero estadounidense.

Las condiciones climáticas limitaron considerablemente la actividad durante los primeros ensayos. En la segunda práctica, el argentino consiguió mejorar sus registros sobre el final y ubicarse entre los diez mejores tiempos. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó segundo, a solamente 71 milésimas del británico George Russell.

Una última práctica clave para Colapinto

La tercera sesión de entrenamientos será fundamental para el piloto argentino, especialmente por el escaso tiempo que tuvo para trabajar en condiciones de pista seca durante la jornada anterior.

Alpine buscará obtener información sobre el comportamiento de los neumáticos y ajustar la configuración de sus monoplazas, que cuentan con una actualización en el turbo del motor para este fin de semana. El objetivo de Colapinto será encontrar un buen ritmo y trasladarlo a la clasificación, en la que intentará conseguir una posición favorable para la carrera.

Las sanciones que podrían favorecer al argentino

Otro factor que genera expectativas es que cinco pilotos recibieron penalizaciones por modificaciones en sus monoplazas y perderán posiciones en la grilla de largada.Oliver Bearman, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Kimi Antonelli y Lance Stroll son los competidores afectados por las sanciones.

Esta situación podría beneficiar a Colapinto, dependiendo de los resultados de la clasificación y de cómo quede conformada la parrilla definitiva. El pilarense buscará cortar una racha de seis carreras consecutivas sin sumar puntos, luego de haber conseguido su último resultado dentro de los diez primeros en el Gran Premio de España, donde terminó séptimo.

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas, hora de la argentina

Viernes 20 de noviembre, 21.30: tercera práctica libre.

Sábado 21 de noviembre, 1.00: clasificación.

Domingo 22 de noviembre, 1.00: carrera.

Todos los horarios corresponden a la Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Fox Sports.

Con el antecedente alentador del noveno puesto en la segunda práctica, Colapinto buscará dar otro paso adelante en la "Ciudad del Pecado", conseguir una buena posición de largada y recuperar protagonismo en la lucha por los puntos.