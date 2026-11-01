Franco Colapinto le dio una clase bien argentina a Lewis Hamilton: cómo preparar un mate

La curiosidad de Lewis Hamilton por el mate de Franco Colapinto convirtió una actividad con fanáticos en una pequeña clase de costumbres argentinas. La escena se dio en el Gran Premio de México, donde el intento de mover la bombilla dio pie a una demostración que el británico siguió atentamente.

El mate ya había acompañado al argentino antes de subir al escenario. Al llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez bajó del auto con la infusión y el termo bajo el brazo, una postal que repite en los fines de semana de competencia. También lo tuvo a mano durante el desayuno y una charla con integrantes de su equipo al comienzo de la jornada.

Con el termo a mano, Franco Colapinto le mostró a Lewis Hamilton cómo acomodar la bombilla y en qué sector del mate debía verter el agua. El siete veces campeón del mundo observó la explicación mientras el argentino guiaba la preparación. La atención quedó puesta por un momento en ese pequeño ritual que suele acompañar al piloto de Alpine en los circuitos.

La bombilla ya había generado una escena parecida en 2024, cuando Alexander Albon probó la infusión apenas dos meses después del desembarco del argentino en la Fórmula 1. El corredor anglo-tailandés, entonces compañero de equipo del pilarense, intentó sacarla del lugar y recibió una advertencia: “¡No, no muevas eso! Esto no se toca porque desacomodas todo y se mueve por todos lados. Solo tomás. El agua no está tan caliente, pero es lo que podemos hacer acá”.

El encuentro con Hamilton ocurrió este sábado, antes de la última práctica libre, en la fan zone del Gran Premio. Franco Colapinto compartió la actividad con Pierre Gasly, su compañero en Alpine, mientras que Lewis Hamilton estuvo junto a Charles Leclerc, su dupla de Ferrari. El formato invita a los corredores a conversar e interactuar con el público desde el escenario.

Después de la demostración, la actividad siguió con normalidad frente a los fanáticos. El intercambio dejó al argentino en el rol de anfitrión de una costumbre que su colega miraba con curiosidad. Su participación acercó al público un hábito cotidiano que convive con su trabajo en la Fórmula 1 y que también ha despertado el interés de otros pilotos del paddock.