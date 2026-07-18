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Fórmula 1

Franco Colapinto quedó en la Q2 de la clasificación al GP de Bélgica

Luego de tres prácticas libres, El piloto argentino llegó hasta la segunda manga de clasificación, donde consiguió el puesto 13 para la gran final del domingo.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 18 de julio de 2026 a las 11:15
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A partir de las 11, el piloto argentino disputará la Q1.

En disputa la décima fecha del calendario anual de la Fórmula 1. El Gran Premio de Bélgica tiene su clasificación pensando en el orden de partida de la carrera a disputarse el domingo desde las 10hs. Franco Colapinto llegó hasta Q2 y partirá desde el puesto 13°. 

En el circuito de Spa-Francorchamps, Franco Colapinto vuelvió a disputar una Qualy en uno de los trazados más extensos e icónicos del calendario, que forma parte desde 1950. Tiene una longitud de 7.004 kilómetros, cuenta con 19 curvas y tendrá un total de 44 vueltas.

EL argentino se ubicó 13° en Q2, con una vuelta de 1:46.392 que lo colocó justo detrás de su compañero Pierre Gasly (12° con 1:46.331), y una diferencia de apenas 0.061.

En la primera manga de clasificación, había quedado en la misma colocación, registro con una vuelta de 1:46.795, quedando por detrás de su compañero Pierre Gasly (a 0.116), quien se posicionó 12°. Lance Stroll de Aston Martin (22°), Fernando Alonso de Aston Martin (21°), Checo Pérez de Cadillac (20°), Valtteri Bottas de Cadillac (19°), Esteban Ocon de Haas (18°) y Alex Albon de Williams (17°) son los eliminados en la primera tanda.

El piloto argentino tuvo tres prácticas con variados resultados pensando en lo que viene. El viernes dio 23 vueltas en la práctica 1 y quedó 15° donde su mejor registro fue de 1m49s403.  Posteriormente la segunda sesión fue más productiva, consiguiendo un giró de 1:47.147, que lo dejó en la 7ma colocación.

resultados oficiales de la práctica 3 en Bélgica

Ya en el día sábado, se colocó 13° con una diferencia de +1.914 con relación al más rápido: Kimi Antonelli, quien registró 1:45.990.

Ahora, desde las 11hs se correrá la clasificación donde se conocerá el orden de partida para la carrera del domingo, donde el piloto Argentino buscará ser protagonista y seguir sumando puntos en la temporada.  

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