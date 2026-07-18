En disputa la décima fecha del calendario anual de la Fórmula 1. El Gran Premio de Bélgica tiene su clasificación pensando en el orden de partida de la carrera a disputarse el domingo desde las 10hs. Franco Colapinto llegó hasta Q2 y partirá desde el puesto 13°.

En el circuito de Spa-Francorchamps, Franco Colapinto vuelvió a disputar una Qualy en uno de los trazados más extensos e icónicos del calendario, que forma parte desde 1950. Tiene una longitud de 7.004 kilómetros, cuenta con 19 curvas y tendrá un total de 44 vueltas.

EL argentino se ubicó 13° en Q2, con una vuelta de 1:46.392 que lo colocó justo detrás de su compañero Pierre Gasly (12° con 1:46.331), y una diferencia de apenas 0.061.

En la primera manga de clasificación, había quedado en la misma colocación, registro con una vuelta de 1:46.795, quedando por detrás de su compañero Pierre Gasly (a 0.116), quien se posicionó 12°. Lance Stroll de Aston Martin (22°), Fernando Alonso de Aston Martin (21°), Checo Pérez de Cadillac (20°), Valtteri Bottas de Cadillac (19°), Esteban Ocon de Haas (18°) y Alex Albon de Williams (17°) son los eliminados en la primera tanda.

El piloto argentino tuvo tres prácticas con variados resultados pensando en lo que viene. El viernes dio 23 vueltas en la práctica 1 y quedó 15° donde su mejor registro fue de 1m49s403. Posteriormente la segunda sesión fue más productiva, consiguiendo un giró de 1:47.147, que lo dejó en la 7ma colocación.

resultados oficiales de la práctica 3 en Bélgica

Ya en el día sábado, se colocó 13° con una diferencia de +1.914 con relación al más rápido: Kimi Antonelli, quien registró 1:45.990.

Ahora, desde las 11hs se correrá la clasificación donde se conocerá el orden de partida para la carrera del domingo, donde el piloto Argentino buscará ser protagonista y seguir sumando puntos en la temporada.