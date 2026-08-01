La Fórmula 1 volvió a poner el foco sobre Franco Colapinto luego de su destacada actuación en el Gran Premio de Bélgica. El piloto de Alpine fue elegido como uno de los cinco candidatos al premio al "Sobrepaso del Mes" de julio, una distinción que reconoce las maniobras más impactantes de cada competencia y que se define mediante la votación del público.

La nominación llegó gracias a una brillante acción realizada en el circuito de Spa-Francorchamps, donde Franco Colapinto protagonizó un doble adelantamiento que rápidamente dio la vuelta al mundo. En una misma secuencia, el argentino dejó atrás a su compañero Pierre Gasly y luego superó a Liam Lawson, una maniobra que fue celebrada tanto por los especialistas como por los fanáticos.

Ese movimiento resultó determinante para el desarrollo de la carrera. Tras ganar esas posiciones, Franco Colapinto logró sostener el ritmo hasta cruzar la bandera a cuadros en el décimo puesto, un resultado valioso para Alpine en una temporada que presentó varios desafíos para la escudería francesa.

La elección como candidato representa un nuevo reconocimiento para el piloto de 23 años, que continúa consolidándose dentro de la máxima categoría del automovilismo. A pesar de algunos fines de semana complicados, el argentino volvió a demostrar su capacidad para aprovechar cada oportunidad y ejecutar maniobras de alto nivel en momentos decisivos.

El premio no será sencillo de conseguir. Entre los nominados también aparecen figuras de primer nivel como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Arvid Lindblad y nuevamente Liam Lawson, protagonistas de otros adelantamientos destacados durante las competencias disputadas en Hungría, Silverstone y Austria.

Según las primeras tendencias de la votación, la maniobra de Franco Colapinto comenzó a posicionarse entre las favoritas de los seguidores de la categoría. El doble sobrepaso del argentino pelea voto a voto con una acción de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton, lo que refleja el fuerte impacto que generó entre los aficionados de la Fórmula 1.

Quienes deseen apoyar al representante argentino pueden hacerlo a través del sitio oficial de la Fórmula 1, donde deberán registrarse y elegir su adelantamiento favorito. La votación permanecerá habilitada hasta el 5 de agosto, por lo que todavía hay tiempo para que los fanáticos impulsen a Franco Colapinto en busca de una nueva distinción internacional.