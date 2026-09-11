“Es picante”, calificó el argentino Franco Colapinto al circuito callejero de Madrid, sede de la 14ª fecha de la Formula 1 2026 que pondrá en marcha su programación en la mañana de este viernes.

A las 8.30 está previsto el primer ensayo libre en el “Madring”, al que diferentes actores han señalado como muy complicado debido a la proximidad de los muros y sus curvas no planas.

El mismo piloto de Alpine lo calificó de “picante”. “Es una pista picante, difícil. Es muy difícil, de las más difíciles de la temporada, sin dudas”, explicó el número 43 en el contacto con la prensa internacional.

“Son curvas traicioneras, ciegas, con entradas en bajada. Frenás doblando. Es una pista que será dura para pilotos y autos. El nivel de concentración en carrera, con algunas curvas, será lindo. La qualy tendrá mucha adrenalina porque hay que poner todo para encontrar una vuelta excelente y el que pueda ir un poquito más al límite hará la diferencia. El objetivo es llegar a Q3”, adelantó el nacido en Pilar.

Preparativos finales en el Madring, el circuito callejero que estrenará España para la Fórmula 1.

El programa oficial del viernes se completará con una segunda y última salida a pista desde las 12 buscando dar la mayor cantidad de vueltas posibles para ir tomándole el pulso a una pista que sin dudas, para el espectador, se presenta como de lo más atractivo en el año.

En alza

Alpine llega en alza a la competición, después de haber alcanzado su primera pole de la historia en el circuito italiano de Monza.

Colapinto terminó clasificando 9°, dos posiciones atrás de su compañero de equipo, aunque lamentando un yerro en carrera cuando había logrado llegar a la tercera posición.