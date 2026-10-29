La Fórmula 1 retoma su actividad este fin de semana con el Gran Premio de México, circuito en el que Franco Colapinto buscará recuperarse del abandono en Estados Unidos. El argentino, que no participará de la primera práctica libre del viernes 30 de octubre, llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con el objetivo de retomar su forma previa a las últimas cuatro fechas, donde entró en un bache en el que no sumó puntos y debió abandonar tres de las últimas cuatro carreras.

Colapinto recorrió el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: IG francolapinto)

Respecto de su ausencia en la FP1, la razón es que Alpine le cederá su monoplaza al italiano Gabriele Minì en cumplimiento de la normativa que obliga a las escuderías a reservar sesiones de entrenamientos para pilotos novatos. De esta manera, Colapinto comenzará su fin de semana en pista durante la FP2, el viernes alrededor de las 19. El pilarense continuará el sábado con el tercer entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera será el domingo 1° de noviembre, desde las 17 de Argentina.

Horarios y cronograma del GP de México

El circuito azteca cuenta con un total de 4.304 metros y 71 vueltas, y se ubica a una desafiante altitud de 2250mts sobre el nivel del mar. Toda la actividad de la Fórmula 1 se podrá seguir en por Fox Sports y Disney+.

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: de 15.30 a 16.30 (Colapinto no participará).

Práctica libre 2: de 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: de 14.30 a 15.30.

Clasificación: de 18 a 19.

Domingo 1° de noviembre