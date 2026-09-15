El técnico Javier Ielmini, de reciente paso por Obras Basket y asistente de la Selección Femenina que se consagró bicampeona del Campeonato Sudamericano Femenino FIBA 2026 (venció a Venezuela 53 a 44 en la final), se convirtió en nuevo entrenador de El Biguá de Neuquén.

Con algunos recambios como la salida de Ruben Jaime y la continuidad del preparador físico Adrián Martin, comenzó la pretemporada para el equipo de la capital provincial. El elenco ribereño fue animador de la última edición de la Liga Nacional Femenina y volverá a competir en una edición que tendrá récord de participantes.

Javier Ielmini nuevo entrenador de El Biguá

El Verde viene de salir Campeón del regional Femenino (finalizado el 28 de agosto de 2026) revalidando de esta manera su presencia en el máximo torneo de la categoría.

Con muchas expectativas preparan la vuelta a la Liga Femenina de Básquetbol y participarán en la conferencia Sur "C" a partir del próximo mes de octubre con los equipos: Club Atlético Independiente de Neuquén, Quilmes y Peñarol de Mar del Plata, 9 de Julio de Bahia Blanca y los recientemente ascendidos Boca Juniors y Vélez Sarsfield de Capital Federal.

En la primera fecha del certamen, se cruzarán en Neuquén capital, las dos representantes de la ciudad, Independiente será local de El Biguá el domingo 11 de octubre.

Fixture de octubre para El Biguá

Domingo 11 de octubre

vs Independiente (visitante)

Viernes 16 de octubre

vs Quilmes (Mar del Plata) (locales)

Jueves 22 de octubre

vs. Unión (Bahía Blanca) (locales)

Jueves 29 de octubre

vs Boca Juniors (visitante)

Viernes 30 de octubre

vs Vélez Sarsfield (visitante)