Franco Mastantuono regresó al país y apareció en las redes con un detalle que enseguida llamó la atención: su pelo. Antes de incorporarse a la Selección Argentina, pasó por la peluquería para hacerse un degradado y retocar el corte con tijera. El resultado se conoció a través de una publicación de su peluquero, en plena cuenta regresiva para los próximos amistosos del equipo de Lionel Scaloni.

El propio estilista se encargó de ponerle una medida a la novedad: “Tranquiiiilo flaquito degrade, es tan solo un poquito de tijera champagne”. El corte no cambió por completo la imagen que el jugador viene mostrando desde hace meses; la intervención fue pequeña, aunque bastó para darle un aire renovado. Mastantuono eligió conservar su estilo mientras se prepara para volver a vestir la camiseta de la Selección.

Esta convocatoria tiene un peso particular más allá de los partidos: se acerca la despedida de Lionel Messi de la Selección. Al hablar de lo que significa el capitán para los argentinos, Franco Mastantuono dijo: “Después de Leo, para todos es difícil, es nuestro ídolo y no solo futbolístico para todo el país”. Sus palabras mostraron cómo vive la llegada de una fecha especial para el plantel y para quienes crecieron viendo jugar a Messi.

La agenda de la Argentina comenzará el 30 de septiembre frente a Bolivia, en Córdoba. Después vendrán Burkina Faso, el 3 de octubre, y Benín, el 6, ambos en el estadio Monumental. El cierre frente a Benín coincidirá con el último partido de Messi con la camiseta nacional. En medio de esa serie, el exjugador de River tendrá una nueva oportunidad de compartir plantel con su ídolo.

La vuelta al país encuentra a Mastantuono en una etapa distinta de su carrera, ahora en la Fiorentina, club al que llegó cedido por el Real Madrid. La convocatoria lo trae de regreso para trabajar con el equipo de Scaloni y disputar tres compromisos en pocos días. Antes de que empiecen los entrenamientos y los partidos, la foto publicada por su peluquero permitió ver un momento cotidiano del futbolista fuera de la cancha.

Esa imagen deja un contraste curioso: una parada común en la peluquería quedó ligada a una concentración que incluirá un momento histórico para el fútbol argentino. El corte fue discreto, tal como lo describió quien se lo hizo. La ocasión para la que Mastantuono lo estrenará, con el último partido de Messi en el horizonte, difícilmente lo sea.