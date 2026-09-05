“Fue un gran día para el equipo”: Colapinto quedó séptimo en la clasificación de Monza y Gasly festejó la pole

Se disputó la clasificación del Gran Premio de Italia en el circuito internacional de Monza. Ante todos los pronósticos, Pierre Gasly se quedó con la Pole y partirá delante de todos, mientras que Franco Colapinto saldrá séptimo luego de un buen trabajo en la Q3.

“Pierre hizo una qualy muy buena”, dijo Franco Colapinto post clasificación, agregando además que la pole fue sorpresa para todos, incluido el equipo. Por otro lado, remarcó que no pudo encontrar las mejoras que, si hizo su compañero, y resaltó que espera con muchas ganas hacer una gran carrera el domingo.

Por otro lado, sostuvo que “fue un buen día para el equipo, hacer la pole es una sorpresa para todos”. Evaluando además su trabajo: "Tuve un par de curva que me costaron, la Q1 me sentí un poco mejor y después me fui soltando. Es parte de la experiencia y lo que tengo que aprender de un piloto como Pierre, que al final da saltos muy grandes entre sesión y es la clave para llegar bien a la Qualy”.

Desde las 10 de la mañana del domingo (hora argentina) se disputará el Gran Premio de Italia, el "Templo de la Velocidad", que tiene una longitud de 5.793 kilómetros, y pautado a 53 vueltas.

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