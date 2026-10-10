El famoso poncho de La Sole se convirtió en uno de los detalles más llamativos de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Mientras interpretaba Brindis en el estadio Monumental, Soledad Pastorutti apareció con una prenda celeste y blanca que combinaba los colores nacionales con una técnica textil tradicional de Catamarca.

La pieza se conoce como Poncho Bandera y fue confeccionada por Ramón Baigorría y Graciela Carrasco, dos artesanos de Belén, Catamarca. Ambos están detrás de Rua Chaky, un emprendimiento familiar dedicado a la producción textil artesanal. Sus creaciones pueden encontrarse a través de su cuenta de Instagram, @rua_chaky, aunque no se informó públicamente el precio específico del modelo utilizado por la cantante. Sin embargo, en Mercado Libre se pueden conseguir piezas similares a un valor que ronda entre los 80 mil pesos y los 110 mil.

El diseño tiene una historia que comenzó en 2010, cuando sus creadores fueron convocados para participar de una colección especial por los festejos del Bicentenario argentino. La propuesta consistió en trasladar los símbolos de la bandera nacional a un poncho tradicional, incorporando los tonos celeste y blanco junto con el Sol como elemento central.

Mucho antes de llegar al Monumental, el Poncho Bandera ya había despertado interés entre distintas personalidades. Iván de Pineda y Hernán Drago estuvieron entre quienes lucieron creaciones del emprendimiento, mientras que en 2023 Lisandro Martínez apareció utilizando la prenda en imágenes que circularon por las redes sociales y generaron consultas desde diferentes países.

La historia de cómo llegó a manos de Soledad Pastorutti también tiene un significado especial. La artista recibió el poncho como regalo durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, celebrada en Catamarca. El 19 de julio, en el marco de sus 30 años de trayectoria, fue homenajeada con esta creación artesanal que meses después terminaría formando parte de una presentación dedicada a Lionel Messi.

Durante aquella despedida, el poncho acompañó a La Sole mientras cantaba Brindis frente al capitán argentino y sus compañeros. Sin embargo, su aparición no terminó con la actuación. Durante el discurso final de Messi, Agustín Giay le propuso intercambiar la prenda por la campera de la Selección Argentina que llevaba puesta, y la cantante aceptó el particular trueque.

Para quienes buscan conseguir un poncho similar, la referencia es Rua Chaky, disponible en Instagram como @rua_chaky donde el emprendimiento ofrece sus trabajos artesanales. Si bien no se difundió el valor del Poncho Bandera que utilizó Soledad Pastorutti, la prenda volvió a ganar visibilidad gracias a una noche que reunió música, fútbol y tradición argentina.