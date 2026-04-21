El fútbol italiano vuelve a quedar en el centro de la escena, pero esta vez lejos de lo deportivo. Una investigación judicial en Milán destapó un presunto entramado clandestino que ofrecía servicios exclusivos y que tendría entre sus clientes a futbolistas vinculados a la Serie A, generando un fuerte impacto mediático en todo el país.

Según publicó La Gazzetta dello Sport, la organización operaba desde hace varios años bajo la fachada de una empresa de eventos, ofreciendo paquetes de entretenimiento de alto nivel que incluían cenas en restaurantes selectos, acceso a locales nocturnos y encuentros privados en hoteles de lujo.

La causa, que avanza en la Justicia italiana, sostiene que los contactos se realizaban principalmente a través de redes sociales, lo que permitió ampliar la cartera de clientes y sumar a distintas figuras del deporte y del ámbito empresarial.

El operativo judicial ya derivó en detenciones y arrestos domiciliarios para algunos de los presuntos responsables, acusados de encubrir actividades ilegales mediante una estructura organizada. La investigación también puso el foco en el rol de intermediarios y en el funcionamiento interno del sistema.

Si bien hasta el momento no trascendieron nombres de futbolistas involucrados, el expediente menciona la presencia de deportistas de alto nivel entre los clientes, lo que amplificó el alcance del escándalo y volvió a poner bajo la lupa al ambiente del calcio.

El caso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas semanas surjan nuevas revelaciones que podrían tener impacto tanto en el ámbito judicial como en el deportivo, en un contexto donde la imagen del fútbol italiano vuelve a verse comprometida fuera de las canchas.