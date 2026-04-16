Wanda Nara empezó a correr el velo sobre uno de los puntos más comentados de su nueva serie. En medio de las grabaciones de Triángulo amoroso, la empresaria compartió por primera vez imágenes junto a Débora Nishimoto, la actriz elegida para interpretar al personaje inspirado en la China Suárez. Con ese gesto, puso en primer plano una pieza que hasta ahora venía rodeada de especulaciones.

El proyecto ya traía interés desde antes de arrancar, no solo por el regreso de Wanda Nara a una historia contada en clave de ficción, sino también por la cantidad de guiños a episodios muy conocidos de su vida. En ese esquema, uno de los nombres que más curiosidad despertaba era justamente el de la actriz que iba a asumir ese rol tan delicado, asociado a una figura que sigue generando ruido cada vez que aparece en escena.

Por eso, la aparición de Débora Nishimoto en las redes de la conductora no pasó inadvertida. Ya no se trató de rumores sobre el elenco ni de comentarios alrededor del rodaje, sino de una imagen concreta que confirmó que ese personaje ya está adentro del universo de la serie.

A la vez, la elección de Nishimoto también abrió otra lectura. La actriz, de ascendencia japonesa, no tiene un parecido físico evidente con Eugenia la China Suárez, detalle que llamó la atención apenas su nombre empezó a circular.

Mientras tanto, Wanda Nara siguió usando sus redes como vidriera del detrás de escena. En una de las postales que se conocieron, ambas aparecen frente a un espejo, con una pose similar y una energía de complicidad que sorprendió por lo que representa dentro del relato. En otra historia, compartida primero por Nishimoto y luego replicada por la mediática, se las ve juntas en una imagen acompañada por una frase breve pero elocuente: “Empezamos”.

Alrededor de ellas, además, ya se conocieron otros nombres que integrarán la ficción. Maxi López será una de las figuras centrales del relato y también forman parte César Bordón, Sebastián Presta, Yanina Latorre, Pachu Peña y Georgina Barbarossa, entre otros. Ese armado refuerza la idea de que Triángulo amoroso no busca pasar desapercibida, sino instalar conversación incluso antes del estreno.

Con esa sola publicación, Wanda Nara dejó de insinuar una de las capas más sensibles de la serie y la convirtió en imagen pública. Todavía falta ver cómo quedará traducido ese personaje en pantalla, pero la primera señal ya está dada.