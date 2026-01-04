Impacto del fútbol en Italia, 12.400 millones de euros y 141.000 empleos

El impacto del fútbol en Italia va mucho más allá del espectáculo. Según el Informe de Transparencia de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), el sector genera 12.400 millones de euros, equivalentes al 0,5% del PIB nacional.

En términos directos, el fútbol produce cerca de 7.000 millones de euros en ingresos, crea 141.000 puestos de trabajo y aporta 3.500 millones de euros en contribuciones fiscales, consolidándose como uno de los motores económicos del deporte italiano.

El peso de los clubes profesionales es determinante dentro de este ecosistema. Los 99 clubes del fútbol profesional concentran más del 70% del valor económico generado por el deporte en Italia, en un país que cuenta con alrededor de 50.000 entidades deportivas. Este protagonismo refuerza el rol del calcio como industria estructurada, con impacto sostenido en empleo, consumo y recaudación.

El Mapa geográfico de la Serie A italiana 2025/2026.

Uno de los principales focos de crecimiento a futuro está puesto en la infraestructura. De cara a la Eurocopa 2032, Italia tiene más de treinta proyectos de nuevos estadios en planificación o ejecución, con una inversión estimada de 5.100 millones de euros. Si este plan se concreta en su totalidad, el informe estima un impacto adicional de 6.100 millones de euros al PIB, la creación de casi 80.000 nuevos empleos y más de 1.800 millones de euros en ingresos fiscales.

El informe también destaca la dimensión social del fútbol. En Italia, 4.300.000 de personas practican este deporte, de las cuales 1.500.000 están federadas, con un fuerte peso de las categorías juveniles. A su vez, el fútbol femenino duplicó sus licencias entre 2008 y 2024, alcanzando casi 50.000 jugadoras, confirmando que el calcio no solo es tradición e identidad cultural, sino también un sector estratégico con proyección económica y social.