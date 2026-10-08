La imagen de Soledad Pastorutti con dos tarjetas en las manos dejó un detalle inesperado durante la despedida de Lionel Messi. La cantante había participado del homenaje en el Monumental y el recuerdo que sostenía tenía una historia vinculada con el partido que acababa de jugarse ante Benín.

Se trataba de la tarjeta amarilla y la roja que había utilizado el árbitro durante el amistoso. Ese regalo había llamado la atención cuando fue entregado al capitán, apenas terminó el encuentro. Más tarde, las cámaras enfocaron a la intérprete y permitieron ver que el recuerdo del campo de juego ya había cambiado de manos.

Fernando Vejar Díaz, el juez chileno del partido, había elegido las tarjetas como obsequio para Lionel Messi. Se acercó al futbolista al finalizar la victoria argentina por 3-0 y se las entregó. El diez, que cerró su actuación con un gol de penal y dos asistencias, después cedió ese recuerdo a la cantante.

El vínculo de La Sole con las celebraciones del seleccionado también tiene una historia musical. Brindis acompañó distintos momentos de la Selección y Lionel Messi la utilizó en contenidos vinculados con la conquista del Mundial de Qatar 2022. Por eso, la canción que volvió a sonar en el Monumental ya estaba asociada con los festejos del capitán y del equipo.

Durante el homenaje, La Sole fue la encargada de interpretar ese clásico de su repertorio frente al público que había acompañado al capitán. Su actuación formó parte de las celebraciones posteriores al partido. El regalo de las tarjetas sumó un gesto entre ambos en una noche en la que su voz volvió a acompañar un momento especial de la Albiceleste.

Otro intercambio durante la jornada conectó a la artista con el plantel. Agustín Giay le propuso cambiar el camperón oficial de la Selección por el poncho que ella había usado para cantar, y la cantante aceptó. Soledad Pastorutti se llevó el camperón, mientras el defensor continuó los festejos con el poncho puesto.

Las tarjetas terminaron en manos de La Sole y quedaron vinculadas a su participación en la despedida. El capitán había recibido ese recuerdo del partido y decidió compartirlo con la artista que volvió a interpretar Brindis. En medio de los homenajes preparados para todo el estadio, ese pequeño intercambio sumó una escena personal entre el futbolista y la cantante.