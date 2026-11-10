La decisión de Marcelo Gallardo en Ecuador ¿con guiño a Boca?

Una decisión de Marcelo Gallardo modificó el panorama de Atlético Mineiro en la previa de la final de la Copa Sudamericana frente a Boca. El entrenador argentino, actualmente al frente de la Selección de Ecuador, decidió mantener en la lista de convocados a tres futbolistas del conjunto brasileño para los amistosos de la fecha FIFA, pese a las gestiones realizadas por el club para evitar sus citaciones.

Los jugadores involucrados son Alan Minda, Ángelo Preciado y Alan Franco, quienes fueron incluidos en la nómina de la Tri para los encuentros ante Costa Rica y Bolivia. La convocatoria representa una complicación para el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que tendrá poco margen para recuperar a sus futbolistas antes de la definición continental.

El Atlético Mineiro había solicitado que los jugadores quedaran a disposición del club para completar la preparación de cara al partido decisivo. Sin embargo, Gallardo sostuvo su postura y confirmó sus convocatorias.

La situación genera especial atención sobre Minda y Preciado, ya que ambos podrían reincorporarse al plantel brasileño apenas cuatro días antes de la final, siempre dependiendo de los minutos que acumulen con Ecuador.

Preciado, uno de los jugadores involucrado

Los compromisos de Ecuador y el regreso de los futbolistas

La Selección ecuatoriana afrontará dos amistosos durante esta ventana internacional. El primero será frente a Costa Rica, el viernes 13 de noviembre en Quito, mientras que el segundo compromiso tendrá lugar ante Bolivia, el martes 17 en Guayaquil.

De esta manera, Atlético Mineiro perderá a tres futbolistas durante una semana importante de preparación. Alan Franco, por su parte, no podrá disputar la final ante Boca debido a la expulsión que sufrió en la revancha de las semifinales frente a Montevideo City Torque.

En contrapartida, el Xeneize tuvo respuestas favorables en otras convocatorias internacionales. El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, decidió no citar a jugadores de ninguno de los dos finalistas.

Así, Atlético Mineiro podrá contar con Kevin Castaño, mientras que Boca conservará a Álvaro Montero, quien también estará disponible para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.

Además, el conjunto argentino no tendrá que ceder a Milton Delgado y Leonel Flores a la Selección Argentina, mientras que Miguel Merentiel tampoco fue convocado por Uruguay. La excepción será William Alarcón, citado por Chile.