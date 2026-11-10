La decisión de Marcelo Gallardo en Ecuador ¿con guiño a Boca?

Una decisión de Marcelo Gallardo modificó el panorama de Atlético Mineiro en la previa de la final de la Copa Sudamericana frente a Boca. El entrenador argentino, actualmente al frente de la Selección de Ecuador, decidió mantener en la lista de convocados a tres futbolistas del conjunto brasileño para los amistosos de la fecha FIFA, pese a las gestiones realizadas por el club para evitar sus citaciones.
Los jugadores involucrados son Alan Minda, Ángelo Preciado y Alan Franco, quienes fueron incluidos en la nómina de la Tri para los encuentros ante Costa Rica y Bolivia. La convocatoria representa una complicación para el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que tendrá poco margen para recuperar a sus futbolistas antes de la definición continental.
El Atlético Mineiro había solicitado que los jugadores quedaran a disposición del club para completar la preparación de cara al partido decisivo. Sin embargo, Gallardo sostuvo su postura y confirmó sus convocatorias.
La situación genera especial atención sobre Minda y Preciado, ya que ambos podrían reincorporarse al plantel brasileño apenas cuatro días antes de la final, siempre dependiendo de los minutos que acumulen con Ecuador.
Los compromisos de Ecuador y el regreso de los futbolistas
La Selección ecuatoriana afrontará dos amistosos durante esta ventana internacional. El primero será frente a Costa Rica, el viernes 13 de noviembre en Quito, mientras que el segundo compromiso tendrá lugar ante Bolivia, el martes 17 en Guayaquil.
De esta manera, Atlético Mineiro perderá a tres futbolistas durante una semana importante de preparación. Alan Franco, por su parte, no podrá disputar la final ante Boca debido a la expulsión que sufrió en la revancha de las semifinales frente a Montevideo City Torque.
En contrapartida, el Xeneize tuvo respuestas favorables en otras convocatorias internacionales. El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, decidió no citar a jugadores de ninguno de los dos finalistas.
Así, Atlético Mineiro podrá contar con Kevin Castaño, mientras que Boca conservará a Álvaro Montero, quien también estará disponible para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.
Además, el conjunto argentino no tendrá que ceder a Milton Delgado y Leonel Flores a la Selección Argentina, mientras que Miguel Merentiel tampoco fue convocado por Uruguay. La excepción será William Alarcón, citado por Chile.