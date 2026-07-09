La expectativa crece de cara al cruce entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En la previa de un encuentro que promete máxima tensión, las predicciones esotéricas volvieron a cobrar protagonismo y un reconocido tarotista lanzó una advertencia que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde miles de fanáticos comenzaron a debatir sobre el posible desenlace.

El usuario de X @magiandtarot compartió la lectura de las cartas y sostuvo que el equipo dirigido por Lionel Scaloni atravesará otro compromiso cargado de dramatismo. Según explicó, durante el partido podría producirse una situación adversa que complique el desarrollo del juego para el conjunto nacional.

“Veo algo malo, que no sé si es una lesión o expulsión, o nos cobran algo en contra”, escribió el tarotista. No obstante, también dejó un mensaje esperanzador para los simpatizantes argentinos al asegurar: “Pero el 10 aparecerá de las cenizas para levantar este partido. Al menos 3 goles en total y podría haber suplementario”. Sus palabras despertaron todo tipo de reacciones por la posibilidad de un nuevo encuentro de alto voltaje.

Se viene otro partido para el infarto

La predicción tomó mayor repercusión porque Argentina ya viene de protagonizar un partido inolvidable en los octavos de final frente a Egipto, donde logró revertir un 0-2 en contra. Aquella victoria reforzó la ilusión de los hinchas y alimentó el interés por este tipo de pronósticos, que suelen multiplicarse durante las grandes competencias internacionales.

Otra de las voces que ganó notoriedad durante el campeonato fue la tarotista Marcela López, quien antes del duelo ante Egipto había anticipado un escenario favorable para el conjunto albiceleste. En sus redes sociales aseguró que el esfuerzo colectivo sería determinante para alcanzar la clasificación a los cuartos de final.

“La perseverancia y el trabajo en equipo marcarán la diferencia, permitiendo que Argentina elimine a Egipto y avance a los cuartos de final”, había escrito antes del encuentro. Finalmente, el desarrollo del partido pareció acompañar esa visión, ya que la Selección Argentina reaccionó después de estar dos goles abajo y terminó imponiéndose con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Tras el triunfo, Marcela López celebró públicamente el acierto de su lectura. En diálogo con TN, expresó: “Yo dije que no iba a ser fácil. Estoy muy feliz”, recordando que desde hace tiempo comparte predicciones vinculadas al fútbol y que comenzó a hacerlo durante la última Copa América.

Además, la tarotista aseguró que anteriormente también había anticipado la consagración de Argentina en Qatar 2022 y otros resultados de la Selección Argentina, entre ellos el compromiso frente a Cabo Verde. Ahora, todas las miradas estarán puestas en el duelo ante Suiza, donde las cartas prometen un partido cargado de emoción y con un desenlace que, una vez más, mantendrá en vilo a millones de argentinos.