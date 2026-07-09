El apodo de Cuti Romero es uno de los más reconocidos dentro de la Selección Argentina, pero su origen está lejos de una cancha. Detrás del sobrenombre con el que Cristian Romero se hizo conocido en el fútbol mundial hay una historia familiar, simple y sorpresiva, que nació cuando él todavía era muy chico.

La explicación está vinculada directamente a su hermana mayor, Aldana. Según contó su entorno, ella fue quien empezó a llamarlo de esa manera cuando el actual defensor tenía alrededor de 2 años y todavía no podía pronunciar correctamente su nombre.

El punto de partida fue una palabra concreta: “Cristian”. Al intentar decirla, Aldana no lograba completarla bien y terminó pronunciando algo parecido a "Cuti“. Esa deformación infantil quedó instalada puertas adentro de la familia y, con el tiempo, dejó de ser una ocurrencia pasajera para transformarse en parte de su identidad.

Lo llamativo es que el apodo no quedó limitado al ámbito íntimo. A medida que Cristian Romero creció y empezó a avanzar en el fútbol, el sobrenombre también lo acompañó. Amigos, compañeros de equipo y entrenadores comenzaron a usarlo de manera natural, hasta que “Cuti” terminó desplazando casi por completo a su nombre en el mundo deportivo.

La historia sumó otro giro cuando el defensor llegó al Tottenham Hotspur. En Inglaterra, su compañero Son Heung-min y muchos hinchas del club adaptaron el apodo al inglés y empezaron a llamarlo “Cutie”, una palabra que significa lindo o tierno. El juego surgió por la similitud en la pronunciación y rápidamente se volvió popular entre los fanáticos del equipo londinense.

De esa manera, un sobrenombre nacido por una dificultad de pronunciación en la infancia terminó atravesando distintas etapas de la vida de Cristian Romero. Primero fue una marca familiar, después pasó al vestuario y finalmente se convirtió en una forma de reconocimiento internacional para uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina.

El caso de Cuti Romero muestra cómo un apodo puede construir una identidad pública sin haber sido pensado para eso. Lo que empezó como una manera cariñosa de nombrarlo en su casa terminó instalado en camisetas, tribunas y redes sociales, con una versión inglesa que le agregó un nuevo significado a una historia que nació mucho antes de su salto al fútbol europeo.