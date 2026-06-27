Todo o nada en Kansas City: Argelia y Austria se juegan el último boleto a los 16avos

Argelia y Austria disputarán este sábado uno de los partidos más trascendentales de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 23, en el Kansas City Stadium, ambos seleccionados buscarán quedarse con el segundo puesto del Grupo J y asegurar su clasificación a los 16avos de final.

Argentina, primera

La zona ya tiene dueño. Argentina ganó sus dos compromisos, derrotó tanto a Argelia como a Austria y se aseguró el primer lugar con anticipación. Sin embargo, la pelea por el otro boleto directo sigue abierta y promete un cierre cargado de tensión.

Los africanos llegan con la obligación de ganar. En su estreno mundialista sufrieron una dura derrota por 3-0 ante la Albiceleste, en un encuentro en el que Lionel Messi marcó los tres goles. Pero reaccionaron a tiempo y vencieron 2-1 a Jordania para mantenerse con vida en la competencia.

Con tres puntos y una diferencia de gol inferior a la de su rival, Argelia necesita sí o sí una victoria para terminar segunda. Un empate no le alcanzará para superar a Austria, aunque con cuatro unidades tendría grandes posibilidades de avanzar entre los mejores terceros del torneo.

Austria, por su parte, recorrió el camino inverso. Comenzó con una sólida victoria por 3-1 frente a Jordania y luego cayó 2-0 ante Argentina. Gracias a su mejor diferencia de gol, los europeos llegan con una pequeña ventaja y saben que un empate les permitirá sellar el segundo puesto del grupo.

Por eso, el encuentro aparece como una verdadera final anticipada. Argelia deberá asumir riesgos y salir a buscar el partido, mientras que Austria intentará aprovechar los espacios y hacer valer la tranquilidad que le otorgan los dos resultados favorables.

Cómo llegan

Argelia:

Derrota 3-0 vs. Argentina.

Victoria 2-1 vs. Jordania.

Suma 3 puntos.

Austria:

Victoria 3-1 vs. Jordania.

Derrota 2-0 vs. Argentina.

Suma 3 puntos.

Probable formación de Argelia

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

Probable formación de Austria

Pendiente de confirmación.

Datos del partido Argelia vs Austria

• Partido: Argelia vs. Austria.



• Competencia: Mundial 2026.



• Instancia: Fecha 3 - Grupo J.



• Estadio: Kansas City Stadium.



• Hora: 23:00.



• Lo que está en juego: la clasificación a los 16avos de final.

Con la clasificación en juego y sin margen para especular, Argelia y Austria protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos. En Kansas City habrá clima de final y sólo uno podrá quedarse con el premio mayor.