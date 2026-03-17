Realizarán una charla sobre censura, prohibición y quema de libros en la dictadura militar

En el marco de las actividades por el Mes de la Memoria, la Secretaría de Cultura de la provincia impulsa una serie de propuestas abiertas y gratuitas destinadas a promover la reflexión sobre el pasado reciente y reforzar la construcción colectiva de memoria.

La agenda incluye distintas iniciativas culturales y participativas, entre ellas jornadas de bordado colectivo en homenaje a trabajadores de bibliotecas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, así como espacios de encuentro para pensar el rol de la cultura durante los años más oscuros de la historia argentina.

En ese contexto, el miércoles 18 a las 18:30 se realizará en la Biblioteca Popular Carmen Mellado la charla abierta “Un golpe a los libros”, a cargo del periodista y escritor Pablo Montanaro. Durante la actividad, Montanaro abordará uno de los aspectos menos visibilizados de la última dictadura cívico-militar: el despliegue de un plan sistemático de censura, prohibición y quema de libros que tuvo como objetivo silenciar el pensamiento crítico y controlar la producción cultural en el país.

La exposición también repasará hechos emblemáticos, como la destrucción masiva de publicaciones del Centro Editor de América Latina, y analizará las consecuencias que estas políticas tuvieron sobre autores, lectores y espacios culturales.

Desde la organización señalaron que estas propuestas buscan generar instancias de diálogo, recuperar testimonios y fortalecer el compromiso social con la memoria, la verdad y la justicia, a través de ámbitos comunitarios como bibliotecas y espacios culturales.

Todas las actividades son libres y gratuitas, y están especialmente dirigidas a estudiantes, docentes, trabajadores de la cultura y vecinos interesados en ser parte de estos espacios de memoria compartida.