La ciudad de Milán vivió una jornada cargada de emoción con el último adiós a Franco Baresi, uno de los futbolistas más importantes de la historia del Milan y un emblema del fútbol italiano. La despedida reunió a miles de hinchas, dirigentes, exjugadores y representantes de distintas instituciones deportivas que se acercaron para homenajear al histórico capitán, cuya figura marcó a generaciones enteras.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Basílica de Sant'Ambrogio y comenzó durante la mañana del martes. Tras la misa, el féretro de Franco Baresi fue trasladado al exterior por varias glorias del Milan, entre ellas Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Massimo Ambrosini, Marco Simone, Pietro Paolo Virdis y Alberico Evani. En las inmediaciones del templo, los aplausos y los cánticos de los fanáticos acompañaron el recorrido.

Uno de los instantes más conmovedores llegó cuando los presentes comenzaron a cantar "Solo hay un capitán", una tradicional canción dedicada a Franco Baresi. El homenaje se desarrolló en un clima de absoluto respeto y emoción, reflejando el enorme cariño que el exdefensor despertó a lo largo de su carrera tanto dentro como fuera de Italia.

El reconocimiento no quedó limitado al mundo del Milan. También asistieron referentes de otras instituciones, como el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, y el histórico defensor Giuseppe Bergomi, quien recordó a su antiguo rival con sentidas palabras: "Un símbolo del fútbol que representó el sentido de pertenencia, un valor que hoy se ha perdido". Además, hubo representantes de Juventus, Fiorentina, Torino y del Gobierno italiano.

La Federación Italiana de Fútbol también estuvo presente con Claudio Ranieri, actual entrenador de la FIGC, acompañado por Roberto Baggio. Asimismo, el presidente de la Serie A, Ezio Simonelli, participó de la despedida junto a otras importantes autoridades del deporte italiano.

Otra de las grandes ovaciones de la jornada fue para Paolo Maldini y Marco van Basten, dos históricos compañeros de Franco Baresi en el Milan, quienes fueron recibidos con una larga ronda de aplausos. En contraste, la llegada del propietario del club, Gerry Cardinale, y del presidente Paolo Scaroni provocó silbidos por parte de un sector de los simpatizantes, al igual que ocurrió con el alcalde de Milán, Giuseppe Sala.

Durante la homilía, el abad Carlo Faccendini eligió destacar la dimensión humana del exfutbolista por encima de sus logros deportivos. "Franco demostró que se puede llegar a ser grande permaneciendo humilde", expresó. Otro momento muy emotivo fue la lectura del Libro de la Sabiduría, realizada por Giuseppe Bergomi, quien dejó de lado la histórica rivalidad entre Milan e Inter para despedir a un amigo.

La ceremonia contó además con la presencia de históricos como Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Giovanni Galli, Angelo Colombo, Dejan Savicevic, Sebastiano Rossi, Gianluca Zambrotta, Aldo Serena y Mauro Tassotti, además de delegaciones del Real Madrid y el Barcelona. De esta manera, Franco Baresi recibió un homenaje a la altura de su legado, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol mundial.