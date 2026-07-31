El mundo del fútbol llora a uno de los defensores más emblemáticos de la historia, Franco Baresi murió a los 66 años a causa de una enfermedad oncológica que venía arrastrando desde hace tiempo. Considerado un ícono defensivo, leyenda del Milán y de Italia.

Para muchos, el mejor defensor de la historia del fútbol, Franco Baresi se convirtió en un emblema de los 80 y 90 con la camiseta del Milán, club que le dio fidelidad absoluta, y donde jugó toda su carrera, logrando seis Scudettos, tres Copas de Campeones (Champions League), cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Italia y dos Intercontinentales. Fue pieza fundamental del Milán de Arrigo Sacchi, donde fue capitán desde los 22 años, hasta el día de su retiro.

Con la selección de Italia, integró el plantel campeón del mundo de 1982, convirtiéndose en el capitán en el mundial de Italia 90, vistiendo la azzurra en 81 oportunidades.

Entre los grandes enfrentamientos en su carrera, aparece el nombre de Diego Armando Maradona, figura sobresaliente del Calcio en el Nápoli, y de la rivalidad marcada entre el norte vs Sur. “Franco Baresi es lo máximo como defensor. Este es un recuerdo que me voy a llevar para toda la vida." Dijo Diego cuando intercambió camiseta con el defensor, a quien calificaba como “Absoluto e incomparable”; destacando que, “a diferencia de otros zagueros que iban a la pierna fuerte o con patadas, Baresi te robaba la pelota de los pies con una elegancia increíble y sin tocarte”.

protagonizó una de las grandes rivalidades en Italia: Maradona vs Baresi

Nacido en Travagliato, Italia en 1960, vistió la camiseta de Milán desde 1977 hasta 1997 donde fue capitán en 15 temporadas, disputando 700 partidos. El “Rossonero” retiró de su plantilla el dorsal 6 en su honor. Padecía deficiencias pulmonares, en 2025 le detectaron un nódulo pulmonar en un control médico y fue operado, intervención a la que no pudo recuperarse desmejorando con el tiempo.

Símbolo de liderazgo, personalidad, una fidelidad poco habitual, y excelencia defensiva, Franco Baresi se convirtió la máxima influencia de las generaciones venideras, convirtiéndose en un ícono del fútbol mundial.