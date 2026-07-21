Ya consumada la derrota ante España en la final del Mundial 2026, la llegada de la Selección Argentina de vuelta al país tuvo a Lionel Scaloni como uno de los principales protagonistas. Luego de ser recibido por una multitud en Ezeiza y de ser trasladado al predio de la AFA junto a los 16 jugadores del plantel que retornaron, el entrenador argentino volvió a hablar y evitó referirse a su futuro.

Ante una enorme cantidad de periodistas que se pararon junto a su auto, Scaloni comenzó el contacto con los medios resaltando su orgullo por lo que entregó el equipo: "Eso lo tengo claro, el equipo ha dado todo hasta el final. Sin dudas que eso es lo mejor que nos llevamos". Y añadió: "Somos difíciles de batir. Y sí, se puede perder, pero el equipo ha dejado algo muy lindo para la gente y para los chicos. Nos viene bien saber que en la derrota somos nobles y se pueden sacar cosas positivas", dijo.

Ya luego vinieron las reiteradas consultas sobre su continuidad y el Gringo contestó ante las dudas sobre la suya y lo que posteó Dibu Martínez, que también dejó la puerta abierta a una despedida. "Yo creo que son cosas que después de un torneo así son normales. Hasta diciembre estamos acá, pero lo importante es cómo se dieron las cosas, que la gente supo entender que el equipo dio todo". Y agregó: "Lo más importante es Argentina, es la Selección, y no quien esté a cargo, esté o no esté yo...".

Nuevamente, ante la insistencia de los presentes sobre si seguiría o no después del 31 de diciembre, fecha en la que culmina su contrato, esta vez Scaloni no dio precisiones y se fastidió un poco ante la ansiedad de una respuesta concreta: "Ustedes me hacen preguntas que... lo importante es otra cosa".

Ya en otro tópico, los periodistas le consultaron sobre la arenga de Lionel Messi previa al partido que despertó alguna teoría conspirativa, algo que el oriundo de Pujato afirmó ignorar completamente: "No veo redes chicos, no tengo. La verdad que no tengo idea de lo que decís". Y ya finalizando, se río ante una curiosa última consulta acerca de si no había conflictos en el plantel: "No puedo creer lo que me pregunta", soltó con una pequeña risa.

El contrato de Scaloni

El Gringo y todo su cuerpo técnico tienen vínculo con Argentina hasta el próximo 31 de diciembre. Antes del comienzo del Mundial, se especulaba con el hecho de que Claudio Tapia estaba en charlas para extenderle el contrato hasta 2031, no obstante el propio DT habló en zona mixta tras la final ante España y afirmó que "después de diciembre seguramente corte", lo que despertó las especulaciones aún vigentes sobre su continuidad.