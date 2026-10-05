Una postal en la cancha Philippe-Chatrier volvió a reunir a Gabriela Sabatini con Roland Garros, aunque esta vez sin raqueta. La extenista asistió al desfile de Lacoste durante la Semana de la Moda de París y compartió las imágenes en Instagram. Entre las fotos de la jornada aparece junto a Pelagia Kolotouros, la directora creativa que la invitó al evento.

La presentación de la colección primavera-verano 2027 ocupó la pista central descubierta del estadio. Sobre el polvo de ladrillo, la firma francesa instaló una pasarela con forma de infinito para mostrar prendas femeninas y masculinas inspiradas en el tenis. Polos, trajes de líneas holgadas y faldas semiplisadas convivieron con impermeables y conjuntos deportivos, en una propuesta pensada también para vestir fuera de la cancha.

Para Sabatini, el lugar estaba cargado de recuerdos deportivos. Alcanzó cinco veces las semifinales de Roland Garros, en 1985, 1987, 1988, 1991 y 1992, aunque nunca conquistó el título. Por eso, verla posar allí durante un desfile ofreció una imagen singular: la cancha que había sido parte de su carrera ahora mostraba una colección construida alrededor del deporte que la hizo conocida.

La invitación llegó de la mano de Kolotouros, con quien Gabriela Sabatini mantiene una relación de amistad. Al publicar las postales, la argentina felicitó a la diseñadora por “esta colección espectacular” y describió lo que había visto como “una propuesta llena de rebeldía y personalidad”. Además de las imágenes del evento, eligió compartir una foto del encuentro entre ambas.

Los comentarios en la publicación sumaron otra escena alrededor de su paso por París. Paula Pareto, campeona olímpica de judo, le escribió: “¡Siempre impecable usted, querida Gaby!”. Cecilia Carranza, medallista de oro en vela, reaccionó con corazones; Luciano Pereyra también celebró las imágenes con un mensaje para Sabatini: “Y París se rinde ante ti”. Las respuestas llegaron desde el deporte y la música.

La colección se presentó bajo la frase atribuida a Roland Garros “La victoria es de quien más persevera”. Kolotouros propuso que las referencias al tenis dejaran de funcionar como “un uniforme de rigor” y permitieran distintas formas de expresión personal. Entre las combinaciones aparecieron camisetas técnicas bajo polos y conjuntos deportivos acompañados por zapatos de tacón, además de colores que remitían al polvo de ladrillo.

Gabriela Sabatini eligió mostrar su experiencia a través de fotos del desfile y del encuentro con la diseñadora que la convocó. La publicación capturó su regreso a una cancha importante para su historia, ahora transformada en pasarela. Su presencia le dio a la jornada una conexión con el tenis: la de una deportista que conoció Roland Garros desde adentro y volvió para verlo desde otro lugar.