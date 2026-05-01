La vida sentimental de Gabriela Sabatini siempre estuvo rodeada de reserva, silencios y versiones que rara vez encontraron una confirmación pública. Entre esas historias que quedaron dando vueltas con el paso del tiempo, una volvió a tomar fuerza por el gesto inesperado de un campeón del mundo que habría intentado acercarse a ella.

El nombre detrás de ese episodio es Kevin Schwantz, el reconocido piloto estadounidense de motociclismo que alcanzó fama internacional por su desempeño en las pistas. Según la historia que circuló durante los años de mayor exposición de Gabriela Sabatini, el deportista habría quedado completamente fascinado con la extenista argentina y decidió demostrarlo de una manera poco discreta.

Aquella etapa encontraba a Gabriela Sabatini en el centro de la escena deportiva mundial. Su carrera en el tenis, su presencia en los torneos más importantes y su perfil elegante la habían convertido en una figura admirada mucho más allá del circuito. Cada aparición pública despertaba atención, aunque ella solía mantener una distancia clara entre su profesión y su intimidad.

En ese contexto apareció el gesto que alimentó el rumor. Kevin Schwantz, que por entonces ya era una figura de enorme proyección en el motociclismo, le habría enviado 500 rosas rojas como una forma de expresar su interés. La escena fue leída como una declaración romántica y rápidamente empezó a circular entre la prensa que seguía de cerca a las figuras del deporte.

La repercusión no tardó en aparecer, justamente porque unía a dos nombres de alto impacto internacional. De un lado, una tenista argentina que ya era símbolo de talento y magnetismo. Del otro, un campeón del mundo del motociclismo que habría decidido correrse de la discreción para hacer visible su admiración.

Sin embargo, la historia nunca avanzó hacia una confirmación sentimental. Gabriela Sabatini sostuvo el perfil reservado que la caracterizó durante toda su carrera y no hubo señales concretas de que ese acercamiento se hubiera transformado en una relación. El episodio quedó instalado más como una anécdota llamativa que como un romance comprobado.

Con los años, aquel envío de flores siguió circulando como una muestra del impacto que Sabatini generaba incluso entre otras estrellas del deporte. La imagen de Kevin Schwantz intentando conquistarla con cientos de rosas todavía funciona como una postal de época, entre la admiración pública, el misterio y el modo silencioso en que ella eligió cuidar su mundo privado.