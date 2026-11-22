Si bien está claro que el objetivo inmediato -y más importante- de Boca Juniors era consagrarse en la Copa Sudamericana 2026, lo cierto es que levantar el trofeo también abrió una puerta importante de cara al futuro. Además de conquistar un título internacional después de varios años, el Xeneize se aseguró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y tendría la oportunidad de empezar a recortar distancia en la carrera por un lugar en el Mundial de Clubes 2029.

La diferencia es importante: la Sudamericana no otorga puntos para el ranking de Conmebol que se utiliza para definir parte de los clasificados al certamen intercontinental. Sin embargo, como campeón obtiuvo un boleto directo a la fase de grupos de la próxima Libertadores y, por esa participación, suma tres unidades de entrada. A partir de allí, cada resultado y cada instancia superada pueden ayudarlo a escalar posiciones.

El panorama actual muestra la dificultad del desafío. Boca ocupa el puesto 37, con 10 puntos, una ubicación que lo deja lejos de los primeros lugares. Todavía quedan dos ediciones completas de la Libertadores la 2027 y la 2028, dentro del ciclo de clasificación, por lo que el escenario puede modificarse considerablemente, aunque necesitará volver a competir en el máximo torneo continental para tener chances concretas.

El sistema de puntuación contempla tres unidades por ingresar a la fase de grupos, otras tres por cada victoria y una por empate. Además, los equipos reciben tres puntos adicionales por cada ronda que avanzan: octavos de final, cuartos, semifinales y final. De esta manera, clasificarse a la Libertadores es apenas el primer paso; después, el rendimiento deportivo resulta determinante para sumar y mejorar la posición en la tabla.

De mantenerse el formato de 32 participantes utilizado en la edición de 2025, Sudamérica tendría seis representantes en el torneo de 2029, los cuatro campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028 y otros dos clubes que ingresarían por ranking. Flamengo ya aseguró su lugar al ganar la edición 2025, mientras que el resto de las plazas se definirán a partir de los resultados de las próximas temporadas. En ese sentido, a Boca le conviene que Estudiantes no sea campeón este año. De todos modos, la FIFA todavía debe confirmar oficialmente el formato de la competencia.

En ese contexto, ganar la Sudamericana para Boca un valor que excede la celebración inmediata.

Con Boca lejos, así está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029