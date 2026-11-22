Boca Juniors ganó un total de 13.225.000 dólares por consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026, este sábado ante Atlético Mineiro, ya que la Conmebol le otorga 10 millones al ganador de la competencia.

Como viene sucediendo desde hace algunas ediciones, la Confederación de Fútbol Sudamericano (Conmebol) viene aumentando el monto de los premios que otorga a los equipos que participan de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. En 2025, el campeón Lanús recibió 6.500.000 de la moneda norteamericana por ganar la final y este año serán 10 millones.

El Xeneize, que había comenzado jugando la Copa Libertadores este año pero quedó tercero en su grupo y fue derivado a la Sudamericana, tenía un acumulado asegurado de 5.725.000 dólares en esta edición por llegar a la final.

Boca había jugado cuatro instancias de la Sudamericana: la ronda de los playoffs, en la cual superó a O´Higgins y recibió 500 mil dólares; los octavos de final, en los que le ganó a Recoleta y sumó otros 600 mil; los cuartos donde superó a San Pablo y embolsó 700 mil y las semifinales ante Vasco Da Gama, que le otorgó otros 800 mil dólares.

Por otro lado, por cada victoria la Conmebol otorga 125 mil dólares y la institución de La Ribera sumaba cinco, por lo que el acumulado en ese aspecto asciende a los 625 mil dólares. Por último, otros 2.500.000 se le suman al pozo asegurado del club argentino, que es la cifra que se le da al subcampeón, por lo que Boca no podrá ganar menos de 5.725.000 dólares con todos los montos sumados.