Banfield y Rosario Central se enfrentan en el Estadio Florencio Sola

Banfield y Rosario Central jugarán, desde las 21.15, en el Estadio Florencio Sola por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Con el deseo de consolidarse en lo más alto del fútbol argentino, el equipo dirigido por Jorge Almirón va por otra alegría después de la gloria en Santiago del Estero

El 14 de noviembre es la fecha anotada en todos los calendarios del Florencio Sola. Mientras tarda en llegar la semifinal de la Copa Argentina 2026 frente a Boca Juniors, una campaña irregular -condicionada por problemas institucionales recurrentes y un desarme y rearme del plantel consecuentes- tiene al Taladro en la zona baja de la Zona A y de la tabla anual. Sin victorias desde el 1 a 0 contra Racing en el Cilindro de mediados de agosto -aunque con el desahogo de sendas clasificaciones coperas por penales frente a Midland y Deportiv Riestra-, el conjunto conducido por Pedro Troglio necesita tres puntos como el comer.

Los convocados por Pedro Troglio para jugar por Banfield

Del otro lado, una Academia rosarina que en sus libros de historia ya tiene un título de tabla anual en 2025 y que quiere otro en 2026. Después de gritar campeón en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero contra Estudiantes de La Plata, el equipo rosarino sabe que afronta una recta de seis últimas fechas determinantes. Y que deberá hacerlo, al menos en el corto plazo, sin su arquero Axel Werner ni su lateral Agustín Sández, uno lesionado y el otro expulsado en el final escandaloso frente al Pincha. Perseguidor de Argentinos Juniors en la zona B y de Independiente Rivadavia en la general, el Canalla -que tendrá visitantes en Banfield- quiere seguir bordando estrellas.

Los concentrados por Rosario Central para medirse ante El Taladro

Probables Formaciones

Banfield: Diego Rodríguez; Marcos López, Santiago Daniele, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano, Luis Abraham; Santiago Esquivel, Fabio Álvarez, Lautaro Gómez; Alexander Machado y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora de Inicio: 19.00

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Florencio Sola.