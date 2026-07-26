La derrota de Gastón Edul en La Velada del Año 6 dejó una imagen deportiva adversa, pero no borró el esfuerzo que realizó para llegar al ring. Nati Jota eligió poner el foco en ese recorrido y le dedicó un cálido mensaje en el que expresó su orgullo, relativizó el resultado y le manifestó públicamente su cariño.

Durante los meses previos al combate, el periodista deportivo debió dividirse entre una exigente preparación física y sus compromisos laborales. Esa doble responsabilidad fue uno de los aspectos que la conductora destacó en una historia de Instagram, debido a que pudo observar de cerca la dedicación con la que afrontó ambos desafíos.

“Orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo“, escribió Nati Jota. De esa manera, buscó reconocer el camino transitado por Gastón Edul más allá de la decisión final del jurado.

La influencer también aprovechó la publicación para compartir una reflexión sobre el significado del triunfo y la derrota. “No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera”, señaló, al sugerir que cumplir el objetivo de subirse al ring también podía ser considerado una conquista personal.

El mensaje adquirió una repercusión especial por los rumores de romance que rodean a ambos desde el Mundial 2026. Antes de la semifinal entre la Argentina e Inglaterra, habían prometido besarse si la Selección Argentina conseguía el título. La caída frente a España en la final impidió que se concretara aquella primera apuesta, pero luego establecieron una nueva condición vinculada directamente con la pelea.

Según habían acordado públicamente, el beso llegaría si Gastón Edul lograba imponerse en La Velada del Año 6. El resultado volvió a dejar la promesa pendiente, aunque la reacción de su compañera mostró que el vínculo entre ellos no quedó condicionado por lo sucedido sobre el ring. En lugar de centrarse en la derrota, resaltó el compromiso y la disciplina demostrados durante todo el proceso.

La publicación terminó con una frase breve que reforzó el tono íntimo del acompañamiento: "Te quiero“. Sin confirmar ni desmentir las versiones sentimentales, Nati Jota se mostró cerca del periodista en un momento difícil y convirtió su mensaje en un reconocimiento al esfuerzo silencioso que existió detrás de su participación en uno de los eventos de boxeo y streaming más convocantes.