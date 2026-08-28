A cambio de deuda con el jugador y por una anterior operación correspondiente a Facundo Zabala, Independiente llegó a un acuerdo para liberar a su goleador Gabriel Ávalos que se convertirá en refuerzo de Olimpia.

El deseo del 9 era regresar al fútbol paraguayo y como el Rojo tiene una larga lista de compromisos asumidos, vio posibilidades de cancelar un par de ellas sin poner muchos billetes.

La primera, una cuota por la transacción del lateral izquierdo que venía desde el club de Asunción y ya se había vencido. La otra en relación directa con el propio Ávalos que tenía millones pendientes en salario y premios.

La partida de Ávalos es una baja muy importante para Independiente en un momento de definiciones para la temporada.

Ambas, sumadas a una suma en efectivo que todavía no trascendió, elevarían el acuerdo hasta el millón de dólares, dejando un hueco deportivo importante en la línea ofensiva del equipo que ahora dirige Jadson Viera Castro y que viene de despedir a Gustavo Quinteros.

La actualidad de Independiente

Independiente marcha 5° en la zona A que lidera Instituto. El club de Avellaneda suma 10 puntos y está a tres de los cordobeses.

Su panorama en la anual, la que define el ingreso a las copas, no es nada tranquilizador, ya que en el noveno lugar está ocupando el último casillero que conduce a la Sudamericana 2027, a 6 de la Libertadores.