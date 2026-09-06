Germán Dorhmann en varones y Camila Quintulen en mujeres se quedaron con la victoria de la primera edición del Neuquén Race MTB reunió a más de 220 ciclistas de Neuquén, Río Negro y La Pampa, en una competencia que combinó deporte, naturaleza y distintos sectores de la capital de la provincia.

La competencia contó con cuatro modalidades según edades y niveles de exigencia: Kids, de 5 kilómetros; Travesía, de 20; Promocional, de 30; y Competitiva, de 60 kilómetros, categoría que concentró la mayor cantidad de participantes.

En la prueba competitiva masculina principal el ganador fue el mendocino Germán Dorhmann, con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 9 segundos. El segundo puesto quedó para José Marimon, con el mismo registro, mientras que Pablo Maripe completó el podio con 2 horas, 5 minutos y 20 segundos.

En la clasificación femenina, la neuquina Camila Quintulen se quedó con el primer lugar con una marca de 2 horas, 15 minutos y 40 segundos. Ximena Donzelli fue segunda, con 2 horas, 35 minutos y 6 segundos, y Mariana Sobisch ocupó el tercer puesto con 2 horas, 44 minutos y 38 segundos.

El recorrido comenzó en inmediaciones del Parque Las Bardas, cerca del Polo Tecnológico, y atravesó sectores urbanos, senderos naturales de barda, chacras y la costa del río Neuquén. El circuito incluyó además puntos destacados como la Plaza de las Banderas y el área de los dinosaurios, con una combinación de tramos de asfalto y caminos de tierra.

A partir de la convocatoria alcanzada, el municipio ya trabaja en la continuidad de la competencia. La segunda edición está prevista para 2027, mientras que durante abril se prevé promocionar el evento en Córdoba, Chubut y Salta para ampliar su alcance y atraer a ciclistas de diferentes provincias.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, confirmó que la Municipalidad ya planifica la segunda edición y anticipó que en abril la competencia se presentará de manera itinerante en Córdoba, Chubut y Salta con el objetivo de atraer a más competidores de distintos puntos del país.