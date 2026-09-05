Las localidades neuquinas cordilleranas de Villa Pehuenia - Moquehue volverá a recibir la ASICS K21 este domingo 6 de septiembre, en una competencia que combina deporte, naturaleza y aventura en uno de los destinos cordilleranos más destacados de Neuquén. La edición 2026 tendrá circuitos de 21 y 10 kilómetros.

Las dos distancias principales largarán a las 11 desde el Muelle Turístico de Villa Pehuenia. La acreditación de los corredores se realizó este sábado 5 en el sábado 5 en el Salón de Actividad Física (SAF) N° 1, donde también tuvo lugar la actividad destinada a los más chicos.

Los circuitos fueron diseñados para transitar por senderos y caminos de montaña, en un escenario marcado por los bosques de araucarias, los lagos y la presencia del volcán Batea Mahuida. El entorno natural constituye uno de los principales atractivos de una competencia que propone combinar el desafío físico con el paisaje característico de la cordillera neuquina.

La convocatoria ya tiene un antecedente importante. En la edición 2025, más de 1.000 corredores llegaron desde distintas provincias argentinas y Chile para participar de las pruebas de 10 y 21 kilómetros. El movimiento generado por los atletas también alcanzó a familiares y acompañantes, que durante ese fin de semana utilizaron servicios de alojamiento, gastronomía y comercio local.

De esta manera, la competencia se convirtió también en una herramienta para fortalecer el perfil de Villa Pehuenia-Moquehue como destino de turismo deportivo, además de ampliar la oferta de actividades vinculadas con la naturaleza y la aventura.

Dentro del SAF, la feria de artesanos y emprendedores locales ya tiene sus puestos en funcionamiento. Tejidos, cerámica, macramé, chocolates y alfajores forman parte de la propuesta, mientras que en los alrededores también funcionan distintos puestos gastronómicos.