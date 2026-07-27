El mal arraque de semestre con otra derrota de River ante Barracas Central en el inicio del Torneo Clausura trajo cola y otra vez asoma el tema de los apartados en el Millonario: algunos referentes del plantel le solicitaron a la dirigencia que reconsidere la exclusión de Germán Pezzella. El central, surgido de las inferiores, está dentro de los que entrenan por su cuenta en Cantilo a la espera de una salida del club, pero por pedido de sus compañeros volvería a las prácticas con el grupo.

A pesar de no haber tenido un rendimiento destacado desde su regreso en agosto de 2024, Pezzella mantiene un lugar importante en la consideración de sus compañeros y es una petición que se concretó debido a la falta de referentes dentro del plantel. Nicolás Otamendi debutó y asumió la capitanía del equipo luego de dos entrenamientos. Sin embargo, la salida de figuras como Franco Armani y la conflictiva marcha de Juan Fernando Quintero ha dejado al plantel con menos líderes.

Otamendi, que compartió varios años con Pezzella en la Selección, junto al neuquino Marcos Acuña, también excompañero en la Albiceleste y amigo cercano, habrían sido parte del grupo que solicitó su reincorporación al plantel principal. Incluso el Huevo acompañó al central durante el vuelo a Estados Unidos para ver la final del Mundial. De esta manera, el futbolista de 35 años surgido en la institución de Núñez podría pasar de entrenar apartado a reincorporarse para pelear un lugar.

Los apartados de Cantilo

Hoy por hoy, Pezzella conforma un extenso grupo de los no tenidos en cuenta luego de que el presidente Stéfano Di Carlo anunciara en los medios que 15 futbolistas no iban a ser considerados para el próximo semestre. Hoy por hoy, y además del zaguero los que se entrenan por fuera del plantel son Maximiliano Salas, Kendry Páez, Matías Viña, Matías Galarza Fonda, Ian Subiabre, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Fabricio Bustos, Santiago Lencina y Alexander Woiski, todos ellos esperando una oferta para continuar su carrera en otro club.