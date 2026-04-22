Coldplay será el show de medio tiempo en el Mundial 2026

Desde hace unos pocos años, la FIFA viene realizando modificaciones los grandes acontecimientos y adoptó unas de las cosas más llamativas del SuperBowl: el show de mediotiempo, en las últimas horas se confirmó que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrá a Coldplay como principal número musical entre el primer y segundo tiempo.

"Puedo confirmar el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA en Nueva York, Nueva Jersey. Este será un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA y un espectáculo digno del mayor evento deportivo del mundo", había anunciado semanas atrás Gianni Infantino en su cuenta de Instagram.

Ahora, el máixmo mandatario del ente que regula el fútbol a nivel mundial, reveló que la banda de Chris Martin será la organizadora del espectáculo, que contará con la presencia de otros artistas destacados.

El estadio MetLife de Nueva Jersey, que durante el torneo se conocerá como New York New Jersey Stadium, quedará en la historia el próximo 19 de julio de 2026 porque será el lugar donde por primera vez habrá un show artístico en el descanso de una final de la Copa del Mundo.

Cabe resaltar que esta iniciativa está muy arraigada en Estados Unidos, donde se llevará a cabo la mayor parte de la competencia, y suele tener una gran relevancia en la final de la liga de fútbol americano, uno de los deportes más populares de ese país.