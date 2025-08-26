Coldplay y la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela hicieron vibrar Wembley con un show acústico

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, volvió a escribir un capítulo de gloria para la música latinoamericana al compartir escenario con Coldplay en Londres. El show acústico en el estadio Wembley, enmarcado en la gira mundial Music of the Spheres, sorprendió a miles de fanáticos con una fusión inédita de rock alternativo y música sinfónica.

La colaboración comprende nada menos que 10 fechas consecutivas en el mítico estadio inglés, convirtiéndose en un hecho sin precedentes para la agrupación venezolana. El debut, el pasado viernes 22 de agosto, quedó marcado por la presentación oficial de Chris Martin, quien emocionó al público al presentar a la orquesta como “nuestra favorita en todo el mundo”.

Fue la primera de diez fechas que se extenderan hasta el 8 de septiembre en el estadio Wembley

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar no es un conjunto desconocido en el plano internacional. Fundada en 1975 por el maestro José Antonio Abreu, forma parte del prestigioso Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Su trayectoria los ha llevado a los escenarios más importantes de los cinco continentes, siempre bajo la aclamación de la crítica especializada.

En esta oportunidad, los jóvenes músicos desplegaron su talento junto a Dudamel, aportando un sonido sinfónico que elevó las canciones de Coldplay a otra dimensión. La fusión permitió a los asistentes disfrutar de una experiencia única, en la que los arreglos orquestales potenciaron clásicos de la banda británica.

El público de Wembley respondió con fuertes ovaciones no solo para la banda liderada por Chris Martin, sino también para los venezolanos, que se ganaron el reconocimiento inmediato de una audiencia multitudinaria. El momento fue vivido con emoción, orgullo y un ambiente de celebración compartida.