Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia quedó a un triunfo de consagrarse campeón de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/2026, al vencer como local a Quimsa de Santiago del Estero por 76 a 59. La serie final está 3 a 0 y sólo necesita ganar otro partido.
De esta manera, el equipo patagónico estiró su racha como local a ocho triunfos y el sábado volverá a jugar en el Socios Fundadores. El principal goleador fue el chileno Sebastián Carrasco, con 14 puntos.
El elenco chubutense llegó a sacar 22 de máxima (76-54) y dominó a voluntad el trámite. De todos modos, los santiagueños habían arrancado con un 17-10 que les devolvió la ilusión. Pero Gimnasia ajustó atrás, se mostró más activo defensivamente y tras perder el primer cuarto 18-14 terminó el primer tiempo 39-32 arriba.
El tercer cuarto resultó el quiebre, porque el local escapó 55 a 44, permitiendo apenas 12 puntos en ese período.
Ya a esta altura Quimsa siguió sin reaccionar y lo padeció, porque fue testigo directo de otro festejo de Gimnasia, el tercero consecutivo en la serie y el octavo como local.