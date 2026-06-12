Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia quedó a un triunfo de consagrarse campeón de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/2026, al vencer como local a Quimsa de Santiago del Estero por 76 a 59. La serie final está 3 a 0 y sólo necesita ganar otro partido.

De esta manera, el equipo patagónico estiró su racha como local a ocho triunfos y el sábado volverá a jugar en el Socios Fundadores. El principal goleador fue el chileno Sebastián Carrasco, con 14 puntos.

Los doce jugadores de La Magia Verde que van por el campeonato

El elenco chubutense llegó a sacar 22 de máxima (76-54) y dominó a voluntad el trámite. De todos modos, los santiagueños habían arrancado con un 17-10 que les devolvió la ilusión. Pero Gimnasia ajustó atrás, se mostró más activo defensivamente y tras perder el primer cuarto 18-14 terminó el primer tiempo 39-32 arriba.

El tercer cuarto resultó el quiebre, porque el local escapó 55 a 44, permitiendo apenas 12 puntos en ese período.

Ya a esta altura Quimsa siguió sin reaccionar y lo padeció, porque fue testigo directo de otro festejo de Gimnasia, el tercero consecutivo en la serie y el octavo como local.