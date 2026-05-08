El argentino Giovanni Simeone estiró su racha goleadora en Torino: marcó en el triunfo por 2 a 1 frente a Sassuolo, en condición de local, por la fecha 36 de la Serie A de Italia. Kristian Thorstvedt había convertido el tanto del empate parcial de la visita, pero luego Marcus Holmgren Pedersen le dio la victoria al equipo de Turín, que llegó a 44 puntos y marcha 12° en el campeonato local.

El hijo del Cholo -de 30 años- lleva 3 goles en sus últimos cinco partidos con la camiseta del Torino. En total, marcó 11 en 33 encuentros en lo que va de la temporada.

"Gio" es uno de los principales apuntados del Chacho Coudet para reforzar a River Plate en la próxima temporada, al club que lo vio nacer y así se lo comunicó al entrenador "Millonario". Tras el visto bueno del director técnico, desde el entorno del futbolista informan que tiene ganas de volver y que quiere hacerlo en plenitud.

Con contrato en Torino hasta 2028, el club lo tasó en aproximadamente ocho millones de euros. Pese al interés de el Real Betis y otros equipos europeos, el deseo del Cholito es regresar a River, dejando de lado cuestiones económicas.

Con el visto bueno desde ambas partes, resta el contacto entre clubes, algo que por el momento no se produjo. Cabe remarcar que ambas instituciones mantienen una gran relación desde la Tragedia de Superga en 1949. Luego del accidente aéreo que tuvo el plantel del conjunto italiano, el Millonario viajó para jugar un partido benéfico y desde entonces nació una relación que desde la página web del club argentino definen como "hermandad". Éste, y el deseo de Simeone de regresar, pueden ser factores claves a la hora de negociar. ¿Se dará su regreso en el mercado invernal?